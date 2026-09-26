iPhone 18 Pro Max đắt 50 triệu nhưng mất loạt tính năng

iPhone 18 Pro Max vốn là mẫu smartphone cao cấp với hàng loạt tính năng mới, nhưng trải nghiệm của người dùng tại Nga lại khác đáng kể. Theo báo chí Nga, khoảng 18 tính năng và dịch vụ trên iPhone 18 Pro và Pro Max bị hạn chế tại thị trường này, trong đó phần lớn liên quan đến Apple Intelligence. Đáng chú ý, mức giá thiết bị cũng cao hơn đáng kể so với thị trường Mỹ. Phiên bản iPhone 18 Pro Max 256 GB đang được đặt hàng tại Nga với giá khoảng 190.000 ruble, tương đương hơn 50 triệu đồng, trong khi giá niêm yết tại Mỹ là 1.299 USD.

iPhone 18 Pro Max tại Nga bị hạn chế nhiều tính năng AI và dịch vụ so với một số thị trường khác.

Sự chênh lệch không chỉ nằm ở giá bán. Người dùng Nga còn phải chấp nhận việc nhiều tính năng được Apple quảng bá cho dòng iPhone 18 Pro không hoạt động hoặc chưa được hỗ trợ đầy đủ. Siri thế hệ mới chưa hỗ trợ tiếng Nga, kéo theo một số chức năng liên quan như tích hợp ChatGPT qua Siri và Writing Tools bị hạn chế. Các công cụ xử lý hình ảnh bằng AI như Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, Clean Up hay tìm kiếm ảnh nâng cao cũng nằm trong danh sách các tính năng không khả dụng theo thông tin được Izvestia và RBC dẫn lại.

Live Translation cũng trở thành một trong những điểm gây chú ý. Đây là tính năng sử dụng Apple Intelligence để hỗ trợ dịch nội dung theo thời gian thực, bao gồm cuộc trò chuyện, tin nhắn và âm thanh qua AirPods. Tuy nhiên, người dùng tại Nga hiện không thể khai thác đầy đủ chức năng này bằng tiếng Nga. Một số hạn chế xuất phát trực tiếp từ việc Apple Intelligence chưa hỗ trợ ngôn ngữ, trong khi những tính năng khác chịu ảnh hưởng bởi chính sách khu vực. Điều này khiến một trong những nhóm tính năng được Apple nhấn mạnh trên thế hệ iPhone mới lại trở nên kém hữu dụng với người dùng Nga.

Một vấn đề khác nằm ở hệ thống thanh toán. Người dùng Nga không thể sử dụng các phương thức thanh toán thông thường bằng thẻ ngân hàng để mua ứng dụng, nội dung hoặc đăng ký một số dịch vụ Apple. Tuy nhiên, đây không phải hạn chế riêng của iPhone 18 Pro Max mà đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ iPhone trước đó. Apple từng vô hiệu hóa Apple Pay tại Nga, trong khi các phương thức thanh toán thay thế cũng dần bị thu hẹp sau những thay đổi về quy định trong nước. Vì vậy, không thể quy toàn bộ vấn đề thanh toán hiện nay cho riêng Apple.

Mạng 5G đã bắt đầu triển khai tại Nga nhưng iPhone hiện chưa thể kết nối với mạng 5G mới này. (Ảnh: Alexander Avilov / Moskva News Agency)

Kết nối 5G trên iPhone 18 Pro và Pro Max cũng là câu chuyện đáng chú ý. Nga bắt đầu triển khai các mạng 5G thương mại đầu tiên tại 15-16 thành phố lớn từ ngày 11/9, hướng tới khoảng 10 triệu người dùng. Tuy nhiên, mạng 5G tại đây sử dụng dải tần 4,63-4,99 GHz thay vì dải 3,4-3,8 GHz phổ biến ở nhiều thị trường, khiến iPhone chưa thể kết nối. Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Nga Maksut Shadaev cho biết cơ quan chức năng và các nhà mạng đang đàm phán với Apple về khả năng kích hoạt 5G trên iPhone. Trong khi đó, thông số chính thức của Apple cho thấy iPhone 18 Pro Max vẫn hỗ trợ nhiều băng tần 5G, cho thấy vấn đề nằm ở khả năng tương thích và cấp phép mạng tại từng thị trường chứ không phải thiết bị thiếu phần cứng 5G.

Ngoài những hạn chế trên, người dùng Nga còn gặp khó khăn khi tiếp cận một số ứng dụng nội địa trên App Store, trong đó có phần mềm của VK và ứng dụng ngân hàng. Như vậy, dù sở hữu một chiếc iPhone 18 Pro Max có giá khoảng 190.000 ruble, người dùng tại Nga vẫn không thể trải nghiệm đầy đủ hệ sinh thái mà Apple cung cấp ở các thị trường khác. Đây là ví dụ rõ ràng cho thấy trải nghiệm smartphone không chỉ phụ thuộc vào phần cứng, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ khu vực, ngôn ngữ, dịch vụ trực tuyến và hạ tầng mạng.