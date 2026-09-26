CEO Meta Mark Zuckerberg gây chú ý lớn khi dùng Samsung Galaxy S24 Ultra ra mắt 2 năm trước

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, CEO Meta Mark Zuckerberg đã thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ khi cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra. Khoảnh khắc này nhanh chóng được tài khoản theonecid phát hiện và chia sẻ trên mạng xã hội X, tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về thiết bị di động mà người đứng đầu tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang sử dụng.

Thiết bị xuất hiện trong buổi phỏng vấn và thói quen của các lãnh đạo công nghệ

Được Samsung chính thức trình làng từ tháng 1/2024, Galaxy S24 Ultra ở thời điểm hiện tại đã có mặt trên thị trường hơn hai năm. Thay vì lựa chọn những dòng flagship mới nhất vừa ra mắt, sự hiện diện của một mẫu máy thế hệ trước bên cạnh Mark Zuckerberg đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho người theo dõi.

Dù vậy, việc một nhân vật có tầm ảnh hưởng xuất hiện cùng một mẫu điện thoại trong sự kiện truyền thông không đồng nghĩa đó là thiết bị chính phục vụ nhu cầu thường nhật của ông. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ thường xuyên thay đổi hoặc luân chuyển nhiều thiết bị khác nhau. Hoạt động này nhằm phục vụ mục đích kiểm thử ứng dụng, đánh giá trải nghiệm thực tế trên hệ điều hành đối thủ, hoặc sử dụng riêng biệt cho các buổi thuyết trình và ghi hình.

Vị thế của hệ sinh thái Android trong giới lãnh đạo công nghệ

Hiện vẫn chưa có thông tin khẳng định chiếc Galaxy S24 Ultra này có gắn bó lâu dài với Zuckerberg hay chỉ được chọn dùng trong dịp phỏng vấn vừa qua. Tuy nhiên, việc người đứng đầu Meta trực tiếp sử dụng một thiết bị thuộc nền tảng Android vẫn tạo nên sức hút lớn, bởi hệ sinh thái của Meta luôn cần đảm bảo khả năng tương thích tối ưu trên hàng tỷ thiết bị Android toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung đã phát triển thêm các thế hệ tiếp nối như Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra cùng dòng sản phẩm màn hình gập cao cấp Galaxy Z Fold8. Sự xuất hiện của Galaxy S24 Ultra cùng Zuckerberg càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh xu hướng hiện diện ngày càng rõ nét của thương hiệu Samsung bên cạnh các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ.

Trước đó, CEO Jensen Huang của NVIDIA cũng từng được ghi nhận sử dụng mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold8. Dù các nhân vật cấp cao này chưa từng chính thức công bố thiết bị cá nhân yêu thích, những hình ảnh thực tế cho thấy các sản phẩm cao cấp của Samsung vẫn giữ vị trí đáng kể trong quy trình làm việc và trải nghiệm công nghệ của nhiều nhà lãnh đạo thế giới.