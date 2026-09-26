Mark Zuckerberg gây xôn xao khi mang theo chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra cũ đi phỏng vấn

Thay vì sử dụng các thế hệ thiết bị mới nhất trên thị trường, chiếc điện thoại vừa xuất hiện cùng CEO Meta Mark Zuckerberg lại là một sản phẩm đã ra mắt từ hơn hai năm trước. Cụ thể, khoảnh khắc ông cầm trên tay chiếc Galaxy S24 Ultra của Samsung trong một buổi phỏng vấn gần đây đã nhanh chóng được tài khoản theonecid phát hiện và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội X.

Thói quen luân chuyển thiết bị của giới lãnh đạo công nghệ

Việc một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Zuckerberg xuất hiện cùng Galaxy S24 Ultra chưa thể khẳng định chắc chắn đây là thiết bị chính được ông sử dụng hằng ngày. Trên thực tế, các nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ thường xuyên thay đổi hoặc mang theo nhiều dòng máy khác nhau để phục vụ công việc, kiểm thử ứng dụng hoặc chuẩn bị cho các buổi thuyết trình và trả lời phỏng vấn.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu chiếc Galaxy S24 Ultra có gắn bó lâu dài trong cuộc sống thường nhật của người đứng đầu Meta hay chỉ là phương án được chọn riêng cho sự kiện vừa qua. Tuy nhiên, việc ông sử dụng một sản phẩm thuộc hệ sinh thái Android vẫn tạo nên sự quan tâm đặc biệt đối với giới quan sát công nghệ toàn cầu.

Vị thế của các thiết bị Samsung trong mắt các lãnh đạo đầu ngành

Được Samsung trình làng từ tháng 1/2024, mẫu Galaxy S24 Ultra hiện đã lùi lại để nhường sân chơi cho các thế hệ kế nhiệm. Nhà sản xuất Hàn Quốc đã tiếp tục tung ra những phiên bản cao cấp hơn như Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra cùng dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold8.

Khoảnh khắc của Zuckerberg càng được chú ý hơn khi Samsung ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong hệ sinh thái thiết bị của những nhân vật quyền lực. Trước đó, CEO NVIDIA Jensen Huang cũng từng được bắt gặp sử dụng mẫu máy gập Galaxy Z Fold8. Mặc dù các lãnh đạo chưa từng đưa ra xác nhận chính thức về chiếc máy cá nhân chính yếu, sự hiện diện liên tiếp này cho thấy các sản phẩm cao cấp của Samsung vẫn luôn là lựa chọn trải nghiệm đáng tin cậy của những tên tuổi hàng đầu.