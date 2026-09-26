AI mở dư địa mới cho tài chính số

Hơn 1.000 chuyên gia, đại diện các tổ chức và những người sáng tạo nội dung hàng đầu cùng hội tụ tại Hội nghị KOL (người có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng) toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô của hội nghị cho thấy một thực tế là không gian mạng đã trở thành một phần quan trọng của đời sống xã hội, còn những người có sức ảnh hưởng đang sở hữu khả năng đặc biệt trong việc định hướng sự chú ý và lan tỏa thông tin đến cộng đồng.