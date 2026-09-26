AI mở dư địa mới cho tài chính số
Chuyển đổi số đang bước sang một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo-AI không chỉ hỗ trợ xử lý công việc mà đang từng bước tham gia vào những hoạt động cốt lõi của ngành tài chính. Từ nhận diện rủi ro, khai thác dữ liệu lớn đến cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, AI được kỳ vọng mở ra những phương thức vận hành mới, hướng tới một nền tài chính số chủ động và thông minh hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ai-mo-du-dia-moi-cho-tai-chinh-so-419476.htm