Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều hoạt động lớn

Tỉnh đoàn Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong chuyển đổi số.

ĐVTN xã Phú Túc hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: L.N

Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến 31-10, trong đó cao điểm từ ngày 1 đến 10-10. Đối tượng tham gia gồm cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh, sinh viên, thành viên các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, đội hình “Bình dân học vụ số” và người dân có nhu cầu được hỗ trợ kỹ năng số.

Một trong những hoạt động trọng tâm là việc ra quân “Ngày thứ 7 số - Tuổi trẻ Gia Lai đồng hành cùng người dân chuyển đổi số”, được tổ chức đồng loạt vào ngày 10-10 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 100% Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc chỉ đạo các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, đội hình “Bình dân học vụ số”, ĐVTN và sinh viên tình nguyện ra quân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”.

Lực lượng ĐVTN sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công dân số của tỉnh; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số công cộng, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, các đội hình còn hỗ trợ người dân nhận diện website, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo và các hình thức lừa đảo trực tuyến; hỗ trợ hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp đưa sản phẩm lên môi trường số, sàn thương mại điện tử; hướng dẫn tiếp cận các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, mỗi Đoàn xã, phường tổ chức tối thiểu 1 buổi ra quân “Ngày thứ 7 số” vào thứ Bảy hằng tuần trong tháng 10-2026, tạo điều kiện để hoạt động hỗ trợ kỹ năng số được duy trì thường xuyên tại cơ sở.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ảnh minh họa: D.L

Cùng với hoạt động trực tiếp hỗ trợ người dân, Tỉnh đoàn dự kiến tổ chức 20 lớp tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của ĐVTN, học sinh, sinh viên và thành viên các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, đội hình “Bình dân học vụ số”.

Nội dung tập huấn tập trung vào ứng dụng AI và công nghệ mới trong học tập, công việc và đời sống; sử dụng các công cụ AI, trợ lý ảo; kỹ năng viết câu lệnh (prompt); ứng dụng AI trong học tập, công tác, truyền thông và hoạt động Đoàn - Hội. Người tham gia cũng được trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và đạo đức khi sử dụng AI.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, “Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026” với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng” dự kiến diễn ra ngày 3 và 4-10 tại phường Quy Nhơn Nam.

Chương trình có các hoạt động triển lãm “Không gian sáng tạo số thanh thiếu nhi Gia Lai”, trải nghiệm về trí tuệ nhân tạo, robotics, lập trình, công nghệ bán dẫn, an toàn thông tin; tổ chức talkshow, seminar về AI và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số cùng Cuộc thi “Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026”.

Ngoài ra, chương trình ký kết phối hợp về chuyển đổi số dự kiến được tổ chức vào ngày 4-10 tại phường Quy Nhơn Nam.

Tỉnh đoàn sẽ ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp công nghệ nhằm đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tỉnh đoàn Gia Lai đặt mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho cán bộ Đoàn, ĐVTN và các lực lượng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại cộng đồng; đồng thời khuyến khích ĐVTN ứng dụng AI, công nghệ số để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát hiện và lan tỏa những sáng kiến, sản phẩm số tiêu biểu.

Các hoạt động được triển khai đồng bộ tại các xã, phường và Đoàn trực thuộc, ưu tiên địa bàn nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã hạt nhân chuyển đổi số, góp phần đưa kỹ năng và tiện ích số đến gần hơn với người dân.