[GALLERY] 5 laptop cấu hình khỏe giá dưới 20 triệu

1. MSI Modern 14 F1MG-432VN trang bị CPU Intel Core 5 120U tốc độ 5 GHz, RAM 16 GB DDR4 và SSD 512 GB, phù hợp mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Máy có màn hình 14 inch Full HD chống chói, trọng lượng 1,5 kg và hệ thống cổng đa dạng gồm USB-C, HDMI, RJ45, hỗ trợ kết nối ngoại vi tiện lợi.

2. MacBook Neo 13 inch dùng chip Apple A18 Pro với CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi, RAM 8 GB cùng SSD 256 GB.

Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch sắc nét, trọng lượng nhẹ, phù hợp người thường xuyên di chuyển và làm việc trong hệ sinh thái Apple.

3. Acer Aspire Go 14 AG14-72P-563L có CPU Intel Core 5 120U, RAM 16 GB DDR4, SSD 512 GB và màn hình IPS 14 inch, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm.

Trọng lượng chỉ 1,4 kg giúp Acer Aspire Go dễ mang theo, màn hình 14 inch giữ không gian hiển thị rộng nhưng vẫn gọn gàng trong balo.

4. Asus Vivobook 14 X1404MA-EB219W dùng CPU Intel Core 5-320, RAM 8 GB DDR5, SSD 512 GB và tích hợp NPU hỗ trợ tính năng AI trực tiếp trên máy.

Laptop có màn hình IPS 14 inch Full HD chống chói, trọng lượng khoảng 1,409 kg, pin 42 Wh, phù hợp nhu cầu mang đi làm hằng ngày.

5. Lenovo V15 G5 IRL 83HF00BRVA trang bị CPU Intel Core i5-13420H, RAM 8 GB DDR5, SSD 512 GB PCIe 4.0 và màn hình 15,6 inch Full HD IPS.

Máy hỗ trợ nâng cấp RAM tối đa 32 GB, phù hợp người thường xuyên làm bảng tính lớn, văn bản dài hoặc cần chia đôi cửa sổ để xử lý công việc.