Pin iPhone 18 Pro và Pro Max lộ diện, bản Pro Max tăng gần 10%

iPhone 18 Pro Max được dẫn lại với pin 5.567mAh. Ảnh: Apple

Pin hai bản Pro chênh lệch rõ

Theo số liệu quốc tế được dẫn lại, iPhone 18 Pro bản Mỹ có pin 4.288mAh, tăng khoảng 1% so với iPhone 17 Pro eSIM. iPhone 18 Pro Max 256GB đạt 5.567mAh, cao hơn khoảng 9,4% so với iPhone 17 Pro Max. Mức tăng ở bản Pro Max rõ rệt hơn.

Dung lượng chưa nói hết thời lượng sử dụng

Dung lượng mAh chỉ phản ánh một phần trải nghiệm pin. Các bài đo thực tế cho thấy mức tăng dung lượng không đồng nghĩa thời lượng tăng tương ứng, do chip, màn hình, kết nối và tác vụ AI đều ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện. Vì vậy, khi so sánh hai thế hệ, thời lượng sử dụng thực tế vẫn là yếu tố nên được xem xét song song với dung lượng pin.