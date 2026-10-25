Cà phê giữ trẻ: Dịch vụ 'mua thời gian'

Vài trăm ngàn đồng cho vài giờ thư giãn

Chiều tối 21-10, tại quán Meow Meow Kidsplay Cafe trên đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM, chị Kim Hân và Mỹ Xuyên thong dong ngồi ăn uống, trò chuyện trong lúc hai cậu con trai mải mê đùa nghịch trong khu nhà banh và lắp ráp logo. Trên bàn, chiếc máy tính xách tay của chị Xuyên vẫn sáng màn hình để xử lý hồ sơ công việc.

Nhiều chị em chọn kids cafe để hẹn hò, xử lý công việc vì có hẳn các khu trò chơi để trẻ khám phá. ﻿ Ảnh: HOA LÀI

Chị Xuyên cho biết, tranh thủ ăn nhẹ xong chị tiếp tục làm việc để kịp bàn giao sản phẩm cho cấp trên vào tối muộn. Bình thường vào buổi tối, chồng chị sẽ phụ trách giữ con để chị làm việc, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay anh đi công tác xa, chị đưa con trai ra kids cafe để tranh thủ thời gian làm việc. Tiện thể, chị rủ thêm chị Hân đưa con đến cùng tâm sự.

Theo chia sẻ của nhân viên quán, ngày thường giá vé là 99.000 đồng cho mỗi bé, không giới hạn thời gian chơi. Phụ huynh đi cùng không phải mua vé nhưng phải gọi nước uống hoặc món ăn với mức giá dao động từ 64.000 - 97.000 đồng/phần.

Riêng thứ bảy và chủ nhật, giá vé là 169.000 đồng/bé, song quán luôn trong tình trạng kín bàn do nhu cầu phụ huynh muốn thư giãn và để con cái tự chơi ngày càng cao.

Tại quán Kubo Premium đường Ba Tháng Hai, phường Phú Thọ, TPHCM, giá vé lẻ áp dụng mức 180.000 đồng/bé, người lớn đi cùng gọi đồ uống riêng với giá từ 25.000 - 69.000 đồng/phần. Quán có bán các gói vé 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng, không giới hạn số lượt đến.

Một nhân viên quán cho biết, đa phần phụ huynh chọn mua gói 6 tháng với giá khoảng 1,5 triệu đồng vì rất tiết kiệm chi phí. Có nhiều trường hợp bé đến chơi mỗi ngày, còn người thân thì tận dụng không gian này để làm việc.

“Bẫy” dịch vụ và rủi ro

Dù tiện lợi, kids cafe tiềm ẩn không ít vấn đề mà nhiều phụ huynh vì chủ quan đã bỏ qua. Đầu tiên là chi phí ẩn. Nhiều quán mở thêm khu workshop mini thu phí riêng để bé tô tượng, làm slime, bóc tranh cát và bán kèm đồ chơi, bánh ăn vặt trong khuôn viên. Nếu không tìm hiểu kỹ, phụ huynh dễ phát sinh thêm chi phí. Có nơi quảng cáo giá rất rẻ, chỉ 50.000 đồng nhưng chỉ áp dụng giờ đầu.

Nhiều quán không thông báo trước, đến nơi bắt buộc cả bé và phụ huynh đi vớ chống trượt của quán với giá 20.000 - 40.000 đồng/đôi. Đồ ăn, thức uống trong menu cũng thường đắt hơn quán cà phê thông thường nhưng phần lớn là thức ăn nhanh.

Nhiều phụ huynh nhầm tưởng rằng, cứ đến quán là sẽ có nhân viên quán trông giữ trẻ giúp. Nhưng thực tế, các quán hiện nay không nhận nhiệm vụ trông chừng trẻ. Khi vắng khách, nhân viên có thể tương tác đôi chút, còn lại họ chỉ tập trung phục vụ bàn và pha chế. An toàn của trẻ phụ thuộc vào sự quan sát của phụ huynh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thể thao Tín Nghĩa, chỉ ra khác biệt lớn về tiêu chuẩn an toàn giữa trung tâm vui chơi chuyên nghiệp và góc vui chơi tự phát trong quán ăn, quán cà phê.

Yếu tố đầu tiên là thảm xốp giảm chấn lót sàn. Hầu hết thảm sàn trên thị trường là loại xốp EVA dán trên nền gạch hoặc nền xi măng để chống trượt và chống trầy xước. Nhiều quán cà phê chỉ xem khu vui chơi là tiện ích phụ nhằm giữ chân khách nên chọn loại thảm mỏng chỉ từ 5-7cm để tiết kiệm chi phí.

Yếu tố nguy hiểm thứ hai là việc sử dụng sai lưới rào bảo vệ. Yếu tố thứ ba là nguồn gốc vật liệu trong các nhà banh và khu vực đồ chơi nhựa. Nếu chọn banh từ nhựa tái chế thường, trẻ dễ bị đau khi va đập.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, phụ huynh nên kiểm tra an toàn trước khi mua vé tháng. Có thể dùng gót chân giậm mạnh hoặc ngón tay ấn sâu xuống thảm lót, các điểm tiếp đất của cầu trượt. Nếu dày từ 10cm trở lên, độ đàn hồi sẽ nảy lên ngay, còn thảm mỏng sẽ thấy cộm. Với lưới bảo vệ, nên dùng lực bàn tay kéo mạnh, nếu lưới không võng khi có lực đè là đạt chuẩn.

Tuyệt đối không cho trẻ leo trèo ở khung nhà banh dùng loại lưới không đạt. Banh nhựa nguyên sinh đạt chuẩn có độ đàn hồi cao, không có mùi nhựa khó chịu.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, để bảo vệ trẻ, phụ huynh cần chủ động phòng hộ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ quán. Tuyệt đối không phó mặc con cho nhân viên hay mải mê sử dụng điện thoại, máy tính. Phải luôn theo sát trẻ, đặc biệt khi chơi các trò có độ cao. Không cho trẻ quá nhỏ chơi chung khu vực của trẻ lớn để tránh va chạm mạnh. Cho trẻ mặc quần áo gọn gàng, không có dây buộc hay dây rút rườm rà. Nên mang theo dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hoặc yêu cầu quán cà phê phải bố trí dung dịch cho trẻ rửa tay trước và ngay sau khi chơi. Nếu trẻ ho, sốt, sổ mũi hoặc đang mắc bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối không đưa trẻ đến khu đông người; ngược lại, thấy khu vui chơi có trẻ đang ốm nên đưa con tránh xa.