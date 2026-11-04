Pháp ghi nhận hơn 200 ca sốt Chikungunya lây nhiễm tại chỗ

Muỗi truyền bệnh. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Pháp đã ghi nhận 208 ca mắc sốt Chikungunya (bệnh do virus lây truyền qua muỗi, thường gây sốt và đau khớp) lây nhiễm tại chỗ, thuộc 30 đợt lây nhiễm tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo báo cáo giám sát dịch bệnh do Cơ quan Y tế công cộng Pháp (Santé publique France) công bố ngày 4/11, trong số này có 13 đợt đã kết thúc, trong khi 17 đợt chưa được xác định kết thúc, cho thấy nguy cơ lây truyền bệnh vẫn hiện hữu dù đã bước sang mùa Thu.

Số liệu cập nhật đến ngày 2/11 cho thấy Pháp ghi nhận tổng cộng 35 đợt lây truyền tại chỗ các bệnh do muỗi truyền, tăng một đợt so với tuần trước. Riêng sốt Chikungunya có 30 đợt với 208 ca mắc, tăng 3 ca và một đợt lây truyền so với báo cáo ngày 28/10. Số ca mắc trong mỗi đợt dao động từ 1-36 người.

Các trường hợp lây nhiễm Chikungunya được ghi nhận tại nhiều địa phương thuộc miền Nam và Tây Nam nước Pháp, trong đó có các tỉnh Tarn, Lot, Gard, Gironde, Landes và Pyrénées-Atlantiques. Bệnh cũng xuất hiện tại vùng Île-de-France, bao gồm hai tỉnh Val-de-Marne và Seine-Saint-Denis thuộc khu vực thủ đô Paris, cùng các tỉnh Var và Drôme ở Đông Nam nước Pháp.

Theo cơ quan y tế Pháp, số ca mắc Chikungunya theo thời điểm xuất hiện triệu chứng tăng dần từ đầu tháng 7, đạt đỉnh vào giữa tháng 9, sau đó có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số liệu trong những tuần gần đây vẫn đang được cập nhật và hoàn thiện.

Bên cạnh sốt Chikungunya, Pháp ghi nhận 5 đợt lây truyền sốt xuất huyết Dengue tại chỗ, với tổng cộng 8 ca mắc, không thay đổi so với tuần trước. Trong đó, 4 đợt đã kết thúc và một đợt chưa được xác định kết thúc.

Ngoài các trường hợp lây truyền trong nước, từ khi bắt đầu giai đoạn tăng cường giám sát dịch bệnh ngày 1/5-1/11, Pháp còn ghi nhận 165 ca Chikungunya, 479 ca sốt xuất huyết Dengue và 17 ca nhiễm virus Zika từ nước ngoài. Đây là những trường hợp mắc bệnh sau khi lưu trú tại các khu vực có dịch, được thống kê riêng với các ca lây truyền tại chỗ.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, chủ yếu lây sang người qua muỗi vằn châu Á. Người mắc bệnh thường có biểu hiện sốt cao, đau khớp, mệt mỏi và có thể bị đau khớp kéo dài sau giai đoạn cấp tính.

Cơ quan Y tế công cộng Pháp cho biết hoạt động điều tra dịch tễ, giám sát và kiểm soát muỗi truyền bệnh vẫn đang được triển khai tại những khu vực còn nguy cơ lây nhiễm. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh muỗi đốt, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng và đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Pháp duy trì cơ chế tăng cường giám sát các bệnh do muỗi truyền từ ngày 1/5-30/11 hằng năm. Việc tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây truyền tại chỗ cho thấy sự cần thiết phải duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngay cả khi mùa hoạt động mạnh của muỗi đang dần kết thúc./.