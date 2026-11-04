Australia xem xét khả năng cho phép mạng xã hội dành riêng cho trẻ em

Lập luận này được đại diện Chính phủ Australia đưa ra tại phiên điều trần của Tòa án Tối cao ngày 4/11, trong vụ kiện của Reddit nhằm phản đối quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, luật sư đại diện cho Chính phủ Liên bang, ông Stephen Lloyd, cho biết Reddit có thể xây dựng một nền tảng riêng mang tên Reddit Kids, trong đó không sử dụng thông tin tài khoản để cá nhân hóa nội dung bằng thuật toán. Tuy nhiên, dịch vụ này phải hoạt động độc lập với nền tảng Reddit hiện tại và không được tích hợp các tính năng gây hại.

Bà Joanna Davidson, luật sư đồng đại diện cho Chính phủ Liên bang, nhấn mạnh việc cung cấp cho trẻ em các nền tảng không có tính năng gây hại sẽ không ảnh hưởng yếu tố cần thiết đến giao tiếp chính trị, đồng thời lưu ý rằng các nền tảng lớn như Facebook, Instagram hay Threads sẽ "khác biệt đáng kể" nếu luồng tin không bị chi phối bởi thuật toán cá nhân hóa dựa trên lịch sử nhấp chuột và thời gian dừng xem của người dùng.

Tất cả các bang và vùng lãnh thổ Australia đều tham gia vụ kiện để ủng hộ lập trường của Chính phủ Liên bang. Đại diện bang Tây Australia cho rằng phần lớn trẻ em không sử dụng mạng xã hội để tham gia các hoạt động chính trị và vẫn có thể tiếp cận công chúng thông qua những kênh khác như trang web, thư điện tử và podcast.

Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Reddit, ông Perry Herzfeld, cho rằng nếu không được truy cập nền tảng Reddit chính, người dùng "Reddit Kids" sẽ bị hạn chế quyền tự do giao tiếp chính trị, đơn cử như việc tham gia các phiên hỏi - đáp trực tuyến (Ask Me Anything) với các nhà chính trị. Trong khi đó, Giám đốc truyền thông Reddit Adam Collins khẳng định công ty ủng hộ mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nhưng cho rằng lệnh cấm trên diện rộng không hiệu quả và thiếu tính tương xứng. Reddit sẽ tiếp tục tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời vận động chính phủ áp dụng các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên phù hợp và hiệu quả hơn.

Tòa án Tối cao Australia đã tuyên bố hoãn tuyên án và dự kiến sẽ không đưa ra phán quyết cuối cùng từ nay đến đầu năm 2027.