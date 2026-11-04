Liên tiếp trẻ nhập viện nguy kịch vì chấn thương sọ não

Nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật cấp cứu.

Những cú ngã tưởng nhẹ, hậu quả khó lường

Điển hình là bệnh nhi N.Đ.T (13 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ), nhập viện tối 22/10 trong tình trạng chấn thương sọ não nặng sau cú ngã đập đầu xuống nền đất cứng khi vui chơi.

Đáng chú ý, sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau, trẻ bất ngờ mệt lả, nôn nhiều, lơ mơ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng lớn vùng thái dương - đỉnh trái.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và phẫu thuật lấy máu tụ. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, trẻ đã tỉnh táo, vận động và ăn uống bình thường.

Tương tự, bệnh nhi N.H.Đ (5 tuổi, trú tại xã Phú Khê) cũng phải phẫu thuật cấp cứu sau khi ngã đập đầu xuống nền đất cứng tại nhà.

Kết quả chụp sọ não phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng vùng hố tiểu não trái dày 11 - 14mm. Sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe trẻ hồi phục tốt.

Ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não bệnh nhi bị chấn thương do tai nạn sinh hoạt.

Trong khi đó, bệnh nhi Đ.D.K (7 tuổi, trú tại xã Cự Đồng) bị dập não, xuất huyết dưới nhện vùng thái dương - đỉnh trái kèm vỡ xương sọ sau tai nạn ngã xe đạp.

Trẻ phải thở máy, điều trị và theo dõi áp lực nội sọ nghiêm ngặt. Sau 10 ngày, tổn thương cải thiện rõ rệt, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt.

Không chủ quan khi trẻ va đập vùng đầu

Theo BSCKI Đinh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại nhi Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chấn thương sọ não ở trẻ có thể xảy ra từ những tai nạn rất thường gặp như ngã giường, ngã cầu thang, leo trèo, đi xe đạp hoặc bị vật nặng va đập vào đầu.

Tổn thương có thể chỉ là tụ máu dưới da đầu nhưng cũng có thể gây nứt, lún xương sọ, xuất huyết nội sọ, dập não. Những trường hợp nặng có nguy cơ để lại di chứng thần kinh, yếu liệt, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Chấn thương sọ não có thể đến từ những tai nạn trẻ thường gặp hằng ngày như ngã xe đạp, ngã cầu thang.

Đặc biệt, trẻ vẫn tỉnh táo sau va đập không đồng nghĩa với việc đã an toàn, bởi tổn thương nội sọ có thể diễn biến nặng sau một khoảng thời gian.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị chấn thương vùng đầu, phụ huynh cần theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều lần, mệt lả, ngủ gà khó đánh thức, sưng tụ máu vùng đầu, chảy máu tai, mũi hoặc co giật.

Việc phát hiện sớm, thăm khám và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong cứu sống trẻ, hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài.