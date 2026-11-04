Bộ Y tế đề nghị hạn chế những thực phẩm nào trong căng tin trường học?

Những thực phẩm nào cần hạn chế trong căng tin trường học?

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 8075/BYT-ATTP về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cơ sở giáo dục hạn chế tối đa việc kinh doanh trong căng tin những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, gồm thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo.

Ảnh minh hoạ: AI

Đây là yêu cầu nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm được cung cấp cho học sinh tại trường, bên cạnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các bữa ăn nội trú, bán trú.

Theo hướng dẫn dinh dưỡng học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhóm thực phẩm cần hạn chế bán trong căng tin gồm:

Thứ nhất, thực phẩm giàu chất béo bão hòa, như bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng, thịt chế biến, hamburger, pizza, thực phẩm chiên rán và các loại snack. Đây là những sản phẩm cần được kiểm soát về tần suất sử dụng trong chế độ ăn của học sinh.

Thứ hai, thức ăn và đồ uống nhiều muối, điển hình như mì ăn liền, bim bim và các loại đồ ăn vặt có hàm lượng muối cao.

Thứ ba, thức ăn và đồ uống chứa nhiều đường, gồm bánh kẹo, nước ngọt, nước hương trái cây và nước tăng lực.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cũng khuyến nghị căng tin ưu tiên thực phẩm, đồ uống có lợi cho sức khỏe, đa dạng chất dinh dưỡng, ít chất béo bão hòa, ít đường và ít muối.

Bữa ăn học đường phải bảo đảm cân đối dinh dưỡng

Cùng với việc kiểm soát thực phẩm trong căng tin, Bộ Y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bữa ăn học đường.

Thực đơn phải bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi, cấp học, số bữa ăn tại trường, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và một số chất dinh dưỡng thiết yếu. Các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe cần được hạn chế đến mức thấp nhất.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển, giao nhận đến phục vụ. Cơ sở giáo dục cần bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà cung cấp suất ăn nội trú, bán trú, Bộ Y tế đề nghị quy định rõ trách nhiệm khi thay đổi thực đơn, rà soát trước khi áp dụng và công khai khi thay đổi món ăn, nguyên liệu. Các cơ sở giáo dục phải thường xuyên giám sát việc tổ chức bữa ăn, tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, chú trọng nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ truy xuất và điều kiện bảo đảm vệ sinh.

Việc kiểm soát thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo trong căng tin, kết hợp với nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, nhằm góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của học sinh.