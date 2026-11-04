Vỡ bể thận vì chủ quan với những viên sỏi nhỏ tí

Ngày 4/11, BS Mai Trọng Lực, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu & Nam học, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ thông tin ca bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau quặn vùng thận trái, báo hiệu sỏi niệu quản gây biến chứng cấp. Trước đây, nam bệnh nhân 65 tuổi từng đi siêu âm và biết mình có sỏi thận, nhưng vì bác sĩ bảo "sỏi nhỏ tí" nên chủ quan không điều trị hay tái khám gì.

Đừng chủ với những viên sỏi thận nhỏ (ảnh minh họa).

Mới đây, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn đau quặn thắt vùng thắt lưng bên trái, và đã nhờ người tiêm mũi giảm đau. Tiêm xong thấy êm êm, nam bệnh nhân thở phào nghĩ cơn đau đã qua. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, cơn đau quặn vùng thận trái bùng phát trở lại với mức độ dữ dội hơn. Lúc này thuốc tiêm giảm đau không còn tác dụng nữa. Vừa đau vừa vừa mệt lả, kiệt sức vì ăn gì nôn ra đó, bệnh nhân được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E.

Khi tiếp nhận bệnh nhân và làm nghiệm pháp rung thận trái, BS Lực nhận định, đây là một cơn đau bão thận điển hình do sỏi niệu quản gây biến chứng cấp. Bệnh nhân ngay lập tức được dùng thuốc điều trị tích cực và khẩn trương chuyển đi chụp cắt lớp vi tính (CT Scan).

Khi tấm phim CT hiện lên trên màn hình, thủ phạm chỉ là một viên sỏi kích thước 5mm kẹt cứng ở đoạn 1/3 dưới niệu quản trái. Và hậu quả là viên sỏi nhỏ đã gây biến chứng vỡ bể thận trái.

"Hình ảnh trên phim chụp cho thấy nước tiểu đã rò rỉ, thấm ra khoang sau phúc mạc và khoang quanh thận trái rất nhiều. Nếu để muộn hơn, nguy cơ ổ tụ dịch này biến thành một ổ mủ, gây nhiễm trùng huyết... Bệnh ngay ngay lập tức được chuyển phòng mổ cấp cứu, phẫu thuật nội soi tán sạch viên sỏi và đặt ống thông JJ kịp thời để giải áp, tạo đường thoát nước tiểu thông suốt và cho vị trí vỡ bể thận tự liền lại", BS Lực cho biết.

Sau ca phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân phục hồi tốt, kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng và dịch quanh thận đã tiêu biến.

Từ trường hợp bệnh nhân , BS Mai Văn Lực cảnh báo: Đừng bao giờ coi thường những viên sỏi nhỏ, bởi sỏi nhỏ chưa chắc đã là bệnh nhẹ. Nghịch lý trong chuyên khoa Tiết niệu là những viên sỏi to (như sỏi san hô) thường nằm im trong bể thận, ít gây đau rầm rộ; trong khi chính những viên sỏi nhỏ tầm 4–6mm lại rất dễ di chuyển rơi xuống niệu quản, gây tắc nghẽn đột ngột, tăng áp lực cấp tính và dẫn đến biến chứng vỡ bể thận.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với cái bẫy "hết đau nhờ thuốc tiêm". Việc tự ý gọi người tiêm thuốc giảm đau tại nhà khi chưa rõ nguyên nhân là vô cùng nguy hiểm. Mũi tiêm chỉ có tác dụng "cắt đứt" tín hiệu đau truyền lên não, tạo cảm giác đỡ giả tạo, trong khi bên trong quả thận vẫn đang bị căng tức và gánh chịu áp lực nghẹt thở từng phút.

Ngoài ra, người bệnh cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo phải đến viện ngay. Đó là khi có cơn đau quặn vùng thắt lưng lan xuống bụng dưới, kèm theo các triệu chứng như nôn ói liên tục, sốt rét run, hoặc dùng thuốc giảm đau thông thường không đỡ... .

"Y học hiện nay rất phát triển, các phương pháp nội soi tán sỏi can thiệp tối thiểu rất nhẹ nhàng và an toàn. Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở sự tỉnh táo của chính người bệnh, đừng chủ quan, đừng để một viên sỏi nhỏ chỉ vài milimét làm tổn hại đến cả quả thận của mình", BS Lực nhấn mạnh.