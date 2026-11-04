Bệnh viện Quân y 120: Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị mảnh tre găm trong cổ

Bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật ra.

Theo bệnh sử, cách đây khoảng 3 tháng, bệnh nhân bị té ngã, vùng cổ va vào bụi tre, chảy máu nhiều. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng cổ và mặt phù nề, suy hô hấp. Các bác sĩ phải mở khí quản để bảo đảm đường thở. Do tổn thương phức tạp, nhiều nguy cơ, việc lấy dị vật chưa thể thực hiện thời điểm đó.

Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định và được xuất viện. Trong khoảng 3 tháng sau đó, bệnh nhân sinh hoạt bình thường nhưng không tái khám. Gần đây, mảnh tre dần di chuyển ra phía ngoài, khiến vết thương đau, sưng tấy, rò dịch mủ, bệnh nhân khó thở trở lại. Tại Bệnh viện Quân y 120, các bác sĩ xác định có dị vật nguy hiểm và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Dị vật được lấy ra sau ca phẫu thuật.

Vùng cổ tập trung nhiều mạch máu quan trọng, nhất là động mạch cảnh, đòi hỏi bác sĩ xử lý hết sức thận trọng để tránh tổn thương các cấu trúc lân cận. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kinh nghiệm của cả ê-kíp, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và cho xuất viện sau thời gian theo dõi tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan sau chấn thương, kể cả khi vết thương đã ổn định. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng tấy, rò dịch, khó thở..., cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.