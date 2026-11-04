Từ lô hàng gửi qua nhà xe, phát hiện 12kg pháo nổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Tuyến (SN 1982, trú xã Xuân Hòa, Thanh Hóa); Lê Đức Thắng (SN 1978, trú phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai); Lê Văn Đàn (SN 1998, trú phường Tân Khánh) và Bùi Văn Bắc (SN 1992, trú phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Lực lượng Công an bắt giữ Lê Văn Tuyến cùng tang vật 12kg pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thọ Long phát hiện một lô hàng gửi từ TP.HCM về xã Xuân Hòa thông qua một nhà xe trên địa bàn có dấu hiệu liên quan đến pháo nổ trái phép.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định người nhận lô hàng là Lê Văn Tuyến. Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Thọ Long đã báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an xã Xuân Hòa triển khai các biện pháp đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ Tuyến tại nhà riêng ở xã Xuân Hòa, sau khi đối tượng nhận 6 hộp pháo nổ, tổng khối lượng khoảng 12kg. Trong đó, 3 hộp có nguồn gốc Trung Quốc và 3 hộp có nguồn gốc Thái Lan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, dưới sự chỉ đạo của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Xuân Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, truy xét những người có liên quan.

Qua đó, lực lượng công an xác định, làm rõ vai trò của 3 đối tượng Lê Đức Thắng, Lê Văn Đàn và Bùi Văn Bắc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.