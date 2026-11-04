Bỏ thuốc lá ở độ tuổi nào cũng giúp giảm nguy cơ ung thư

Bỏ thuốc lá càng sớm, lợi ích sức khỏe càng lớn

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 3 triệu người Hàn Quốc trong giai đoạn 2002-2019. Trong thời gian theo dõi, gần 200.000 người tham gia được chẩn đoán mắc ung thư.

Kết quả cho thấy, sau ít nhất 15 năm bỏ thuốc, nguy cơ mắc ung thư giảm còn khoảng một nửa so với những người tiếp tục hút thuốc. Nguy cơ ung thư phổi giảm sớm hơn và mạnh hơn so với một số loại ung thư khác.

Tiến sĩ Jin-Kyoung Oh, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Hàn Quốc cho biết việc bỏ thuốc ở bất kỳ độ tuổi nào cũng giúp giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Hiệu quả rõ rệt hơn ở những người ngừng hút thuốc trước tuổi trung niên.

Sau thời gian theo dõi trung bình 13 năm 5 tháng, những người bỏ thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn 42% so với nhóm tiếp tục hút thuốc. Mức giảm tương ứng đối với ung thư gan, ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày lần lượt là 27%, 20% và 14%.

Độ tuổi bỏ thuốc cũng là yếu tố đáng chú ý. Những người ngừng hút thuốc trước tuổi 50 có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn 57% so với người tiếp tục hút thuốc. Ở nhóm bỏ thuốc từ 50 tuổi trở lên, mức giảm là 40%.

Tiến sĩ Oh nhấn mạnh việc bỏ thuốc vẫn mang lại lợi ích đáng kể ngay cả khi thực hiện ở tuổi trung niên hoặc muộn hơn. Vì vậy, người hút thuốc không nên cho rằng đã quá muộn để bắt đầu cai thuốc.

Theo ông Robert West, Giáo sư danh dự về tâm lý học sức khỏe tại Đại học College London, ung thư là kết quả của quá trình tích lũy các đột biến ADN trong tế bào. Những tổn thương này có thể khiến tế bào phát triển mất kiểm soát. Người hút thuốc duy trì thói quen càng lâu, những tổn thương tích lũy càng nhiều và nguy cơ mắc ung thư càng cao.

Ông cho rằng nghiên cứu củng cố hai điểm quan trọng: Nguy cơ ung thư cần nhiều năm mới giảm đáng kể sau khi bỏ thuốc; đồng thời, mức giảm lớn hơn ở những người cai thuốc khi còn trẻ.

Theo chuyên gia này, bỏ thuốc ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có lợi, nhưng cai thuốc càng sớm thì cơ thể càng có nhiều thời gian phục hồi và giảm nguy cơ mắc bệnh. Người hút thuốc nên tìm đến các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cai thuốc dựa trên bằng chứng khoa học thay vì chỉ dựa vào nỗ lực tự bỏ thuốc.

Đồng quan điểm, ông Malcolm Clark, quản lý chính sách phòng ngừa cấp cao tại Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cũng nhấn mạnh hút thuốc vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư có thể phòng ngừa. Theo ông, việc hỗ trợ người hút thuốc cai nghiện có vai trò quan trọng trong giảm gánh nặng bệnh tật và ngăn ngừa các thế hệ tiếp theo lệ thuộc vào thuốc lá.

Những kết quả này cho thấy cai thuốc lá không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn mang lại lợi ích lâu dài. Dù nguy cơ ung thư không giảm ngay sau khi ngừng hút thuốc, việc duy trì cai thuốc trong nhiều năm có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với sức khỏe.