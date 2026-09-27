Chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc, mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng giữa trời thu xứ Thanh.

Không đặt nặng yếu tố trình diễn, “Cả một trời thương nhớ” kể câu chuyện bằng âm nhạc, để những ca khúc quen thuộc gặp lại khán giả trong một không gian đặc biệt tại sân khấu bên hồ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc của tình yêu, trong đó các tiết mục không đứng riêng lẻ mà được kết nối thành một mạch chuyện. Từ rung động ban đầu, tình yêu nảy nở, những tháng ngày gắn bó đến những phút giây day dứt, chia xa rồi cuối cùng là mong ước tìm về một miền bình yên, tất cả được kể bằng âm nhạc.

Đông đảo khán giả có mặt thưởng thức đêm nhạc. Có người nghe để nhớ một mối tình đầu. Có người nghe để nhớ một người từng đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất. Có người lại chỉ đơn giản muốn tìm về cảm giác bình yên của một thời đã qua.

Không phải những ca khúc mới lạ, chương trình tìm đến những bản ballad đã quen thuộc với công chúng như “Vì em còn thương”, “Để nhớ một thời ta đã yêu”, “Hãy về đây bên em”, “Dẫu có lỗi lầm”, “Ai chung tình được mãi”, “Vùng trời bình yên”, “Tình yêu tôi hát”... Chính sự thân thuộc ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng. Bởi đôi khi, điều níu chân người nghe không phải một giai điệu mới, mà là cảm giác được gặp lại một phần ký ức của mình trong một bài hát từng nghe ở một thời điểm rất khác.

Ca sĩ Ninh Trịnh Quang Minh - Giải nhất dòng nhạc nhẹ Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 chia sẻ: “Mỗi người nghệ sĩ đều có một nơi để bắt đầu. Và với Minh, Thanh Hóa chính là nơi đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc từ những ngày đầu tiên. Vì thế, mỗi lần được trở về, được hát cho khán giả quê hương nghe, Minh luôn cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa biết ơn. Tối nay, tại sân khấu Trạm âm nhạc - nơi kể những câu chuyện về tình yêu và nỗi nhớ, Minh hy vọng tiếng hát của mình có thể chạm đến một góc ký ức nào đó trong trái tim mỗi khán giả”.

Ca sĩ Đoàn Ngọc Linh mang đến cho khán giả những thanh âm đầy cảm xúc trong Trạm âm nhạc số 2 - “Cả một trời thương nhớ”.

Mỗi ca khúc sẽ có một câu chuyện riêng, đồng thời MC có những điểm giao lưu ngắn với ca sĩ và khán giả để chương trình tự nhiên, giàu cảm xúc.

Ánh đèn laser chuyển động uyển chuyển theo từng nhịp nhạc, hòa cùng hiệu ứng ánh sáng và làn khói mờ ảo, tất cả tạo nên một không gian trình diễn nghệ thuật mãn nhãn.

Khán giả ghi lại những khoảnh khắc đẹp của chương trình.

Với Trạm âm nhạc, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa không chỉ mang đến cho công chúng một chương trình giải trí. Qua cách lựa chọn chủ đề, ca khúc và kết nối các tiết mục, chương trình hướng tới việc tạo dựng một không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi khán giả có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mỗi đêm nhạc khép lại nhưng dư âm về những giai điệu tuyệt đẹp sẽ còn ngân vang trong lòng khán giả.