'Thần đồng vũ đạo' của 'Street Dance Girls Fighter 2' qua đời ở tuổi 16

Sinh năm 2009, Ria đã tham gia chương trình Street Dance Girls Fighter 2 (SDGF2), khởi chiếu vào ngày 21/11/2023 với tư cách là thí sinh cá nhân đến từ Nhật Bản và đã có màn trình diễn xuất sắc. Sau khi gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo qua sân khấu ra mắt, cô được tất cả các huấn luyện viên lựa chọn và gia nhập Team Jam Republic, đội thi đã giành chiến thắng chung cuộc.

Gia đình cô đã chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội: "Ria yêu thích nhảy múa hơn bất cứ điều gì và luôn trân trọng những mối gắn kết với các bạn nhảy cũng như những người đã ủng hộ mình". Họ mong mọi người hãy "nhớ về điệu nhảy mà cô vô cùng yêu thích cùng nụ cười rạng rỡ của cô".

Các thành viên cùng đội với cô tại SDGF2 cũng bày tỏ niềm thương tiếc khi hay tin cô qua đời. Trưởng nhóm Park Eun-woo viết trên mạng xã hội: "Chị luôn muốn trở thành một người trưởng nhóm có thể bảo vệ và tôn trọng em, nhưng trên hết, chị rất yêu quý việc được làm người chị của em. Chị cảm thấy thật may mắn khi có Ria là em gái. Chị mãi mãi yêu thương em".

Miyabi, một vũ công người Nhật khác từng tham gia chương trình, cũng bày tỏ nỗi buồn: "Ria yêu nhảy múa hơn bất kỳ ai và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Mình thực sự dành sự tôn trọng sâu sắc cho bạn từ tận đáy lòng. Kể từ nay, mình sẽ tiếp tục nhảy múa vì Ria".