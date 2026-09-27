Chung kết Tinh Hà 'Say Hi': Wren Evan kết hợp cùng itsnk, ẩn ý về album mới

Livestage 5 trở lại với 8 tiết mục solo còn lại của các Anh Trai và 2 tiết mục nhóm. Ngay từ trước khi phát sóng, Tinh Hà "Say Hi" đã tiết lộ Wren Evans sẽ kết hợp với producer ruột itsnk trong ca khúc YEU. Sự trở lại của cặp bài trùng này khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào một màn trình diễn “dát vàng lỗ tai” trên sân khấu của Tinh Hà “Say Hi”.

Là người đã đồng hành cùng Wren Evans trong cả album Nổ và Loi Choi, itsnk là producer được khán giả "réo tên" nhiều nhất từ đầu chương trình.

Không để khán giả thất vọng, Wren Evans thậm chí còn có một sân khấu vượt ngoài mong đợi. Dù mạo hiểm thay đổi với một màu sắc âm nhạc mới lạ, chủ nhân album Loi Choi vẫn viết nên những giai điệu mang đậm màu sắc cá nhân.

Từ đầu chương trình, vũ đạo của Anh Trai sinh năm 2001 đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, khi kết hợp cùng ý tưởng dàn dựng của sân khấu solo, Wren Evans một lần nữa khiến khán giả bất ngờ với khả năng làm chủ sân khấu. Đặc biệt, giọng hát của Wren - yếu tố từng khiến khán giả lo ngại - cũng cho thấy những bước tiến đáng chú ý.

Theo lời Wren Evans chia sẻ, đây là bản demo mà anh đã ấp ủ 2 năm, nhưng anh không muốn thực hiện vì “cảm giác viết sẽ không ai nghe”. Đến với Tinh Hà “Say Hi”, linh tính mách bảo rằng anh đã thay đổi với một màu sắc mới, khác với chính Wren Evans, cả trong thời kỳ album Loi Choi, Nổ.

Trở về phòng Tinh Hà sau khi trình diễn, Wren Evans được các anh trai khác không tiếc lời khen ngợi với những lời hoa mỹ như "quán quân", "quốc tế".

Nhiều khán giả từng bình luận vui rằng chỉ sợ Wren sẽ lại “lặn” sau khi kết thúc hành trình “Say Hi”. Tuy nhiên, trong đoạn Visualizer dẫn vào bài hát, Wren Evans đã ẩn ý YEU nằm trong ACT III (Chương 3) của anh, với ACT I và ACT II lần lượt là album Loi Choi và Nổ. Dù chưa có thông báo chính thức, những đồn đoán về album thứ 3, với lead single là ca khúc YEU đã rộ lên trong cộng đồng fan của Wren Evans.

Sau khi phát sóng, Wren Evans cũng dành lời cảm ơn cho những đồng đội đã cùng anh tạo nên bài hát này. Đặc biệt, producer itsnk dù đang sinh sống và học tập tại Chicago, Hoa Kỳ cũng đã dành thời gian để đồng hành cùng Wren trong solo stage này. Ngoài ra, Wren không quên gửi lời tri ân tới MC Trấn Thành và các Anh Trai khác trong chương trình vì đã cùng mình tạo nên một hành trình đáng nhớ.