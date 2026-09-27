Sau 'Mất kết nối', Dương Domic kể gì ở 'Tell me why'?

Dương Domic thể hiện "Tell me why" tại chương trình "Tinh hà say hi"

Tell me why là sản phẩm âm nhạc solo mới nhất của Dương Domic tại chương trình "Tinh hà say hi", nhưng câu chuyện trong ca khúc không hoàn toàn mới. Dương xác nhận đây là phần tiếp nối của Mất kết nối, ca khúc từng trở thành dấu mốc trong hành trình của anh sau "Anh trai say hi" 2024.

Hai ca khúc cách nhau gần hai năm. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc một nghệ sĩ trẻ đi qua nhiều sân khấu, thử nghiệm và va chạm để hiểu hơn mình muốn làm gì với âm nhạc.

Mất kết nối nằm trong EP Dữ liệu quý, được Dương phát hành vào tháng 11.2024, sau hành trình tại "Anh trai say hi". Ca khúc tạo hiệu ứng mạnh và trở thành một trong những sản phẩm được chú ý của Dương sau chương trình.

Đến tháng 12.2024, Dương lần đầu đưa Mất kết nối lên sân khấu "Anh trai say hi Concert". Trước đó, anh vẫn là cái tên đang được công chúng làm quen. Chương trình mở ra bước ngoặt khi Dương vào Top 10 chung cuộc và nhận danh hiệu “Anh trai thay đổi ấn tượng nhất”.

Nhưng Mất kết nối vẫn có vị trí riêng. “Phải chăng ta mất dần kết nối?” là câu hỏi gần với trải nghiệm của nhiều người trẻ. Từ ca khúc ấy, Dương bắt đầu có mối liên hệ riêng với khán giả.

Dương Domic và vũ đoàn trình diễn "Tell me why"

Nếu Mất kết nối là câu hỏi về khoảng cách, thì Tell me why giống như một nỗ lực tìm nguyên nhân phía sau khoảng cách ấy. Dương đưa vào ca khúc những hình ảnh quen thuộc với cách viết của mình: công thức, phương trình, những phép tính tưởng có thể giúp con người tìm ra một đáp án cho tình cảm.

Nhưng tình yêu vốn không phải một bài toán. Càng cố tìm công thức, đôi khi người ta càng nhận ra có những điều không thể giải bằng lý trí.

Ở Chung kết 1, sau khi trình diễn Tell me why, Dương bật khóc. Với anh, ca khúc này cũng là sự tiếp nối câu chuyện đã bắt đầu từ Mất kết nối gần hai năm trước.

Từ Mất kết nối đến Tell me why, Dương vẫn nói về kết nối. Nhưng cách nói đã khác và bản thân anh cũng khác.

Năm 2024, Dương cần một sân khấu lớn để công chúng nhìn thấy mình. Năm 2026, anh trở lại với vị trí chủ động hơn. Ở "Tinh hà say hi", Dương nhiều lần đảm nhận vai trò đội trưởng, tham gia sáng tác và định hình tiết mục. Ngay từ Live Stage 1, ca khúc Bad night của Dương đứng đầu với 79 phiếu. Sang Live Stage 2, Thế giới của anh tiếp tục dẫn đầu với 162 phiếu.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào thứ hạng, câu chuyện về Dương sẽ thiếu một phần quan trọng. Khi trở thành đội trưởng, anh không chỉ phải nghĩ mình sẽ hát gì, mà còn phải lựa chọn thành viên phù hợp, phân chia phần thể hiện và tìm cách để những cá tính khác nhau bổ sung cho nhau.

Trấn Thành từng nhận xét Dương Domic thường đặt mình vào những tình huống khó. Theo anh, trong một tiết mục, Dương không nhất thiết dành cho mình phần hát nhiều nhất mà chọn phần phù hợp để tổng thể tốt hơn.

Trấn Thành cho rằng đó cũng là biểu hiện của sự tin tưởng vào năng lực bản thân: “Họ tin khả năng của họ đủ và họ dư một chút lực để họ kéo một người kế bên lên”.

Dương ngày càng có nhiều màu sắc hơn trong khả năng kể chuyện bằng âm nhạc

Nếu Mất kết nối giúp khán giả nhận diện Dương qua những giai điệu tình cảm và chất tự sự, hành trình ở "Tinh hà say hi" cho thấy một Dương rộng hơn.

Nếu như Bad night thiên về trình diễn, Thế giới của anh mềm mại và giàu cảm xúc, cùng những sân khấu đòi hỏi tư duy tập thể và dàn dựng lớn hơn, thì đến ca khúc Tell me why, Dương trở lại với thế giới cảm xúc quen thuộc nhưng kể bằng một cách khác.

Dương có nhiều màu sắc hơn, nhưng sự thay đổi ấy không làm mất đi nét riêng. Qua những thử nghiệm, khả năng kể chuyện bằng âm nhạc vẫn là điều anh theo đuổi, chỉ khác ở chỗ câu chuyện ngày càng rộng hơn.

Hành trình ấy cũng không phải một đường thẳng. Sau hai lần liên tiếp đứng đầu ở Live Stage 1 và 2, Dương có lần tụt xuống vị trí thứ 9 ở Live Stage 3.

Những kết quả khác nhau giúp hành trình của Dương có thêm những khoảng lùi cần thiết. Với một nghệ sĩ trẻ, thử nghiệm đồng nghĩa với khả năng có những lần chưa đạt kết quả như mong muốn. Nếu chỉ lựa chọn những gì chắc chắn được yêu thích, nghệ sĩ cũng dễ lặp lại chính mình.

Giờ đây, Dương không còn chỉ tìm cách kết nối với khán giả. Anh đang từng bước tạo ra cách kết nối riêng với âm nhạc, với những người cùng làm nghề và với chính phiên bản của mình hai năm trước. Đó cũng là điều đáng chờ đợi ở chặng tiếp theo của một nghệ sĩ trẻ.