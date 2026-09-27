Gần 1.000 đơn hàng được chốt tại 'Phiên chợ nông sản' Ngân Sơn
Đây cũng là hình thức giúp các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường theo hướng hiện đại, khai thác hiệu quả nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ngày 27-9, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức livestream “Phiên chợ nông sản” tại xã Ngân Sơn, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
Tại phiên chợ, nhiều sản phẩm mang đậm hương vị vùng cao được giới thiệu tới người tiêu dùng như cốm Khẩu nua lếch, hạt dẻ Ngân Sơn, khoai lang mật, thịt lợn sấy, măng ớt cùng nhiều nông sản đặc trưng khác.
Kết thúc chương trình, gần 1.000 đơn hàng được chốt thành công. Qua hình thức livestream, chương trình mở thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần đưa sản vật địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/gan-1-000-don-hang-duoc-chot-tai-phien-cho-nong-san-ngan-son