Gần 1.000 đơn hàng được chốt tại 'Phiên chợ nông sản' Ngân Sơn

Ngày 27-9, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức livestream “Phiên chợ nông sản” tại xã Ngân Sơn, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Nhiều nông sản đặc trưng của Ngân Sơn được giới thiệu, quảng bá tới người tiêu dùng thông qua chương trình livestream “Phiên chợ nông sản”.

Tại phiên chợ, nhiều sản phẩm mang đậm hương vị vùng cao được giới thiệu tới người tiêu dùng như cốm Khẩu nua lếch, hạt dẻ Ngân Sơn, khoai lang mật, thịt lợn sấy, măng ớt cùng nhiều nông sản đặc trưng khác.

Đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn, tham gia chương trình.

Hạt dẻ Ngân Sơn nổi tiếng với hạt to, vỏ nâu bóng, nhân bùi ngọt và thơm dẻo tự nhiên.

Kết thúc chương trình, gần 1.000 đơn hàng được chốt thành công. Qua hình thức livestream, chương trình mở thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần đưa sản vật địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Các hợp tác xã chuẩn bị sản phẩm phục vụ phiên livestream.

Bộ phận phụ trách kỹ thuật phiên livestream.

Phóng viên tác nghiệp, ghi hình tại chương trình.

Gần 1.000 đơn hàng đã được chốt tại phiên livestream.