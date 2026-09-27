Jun Phạm cảm thấy có lỗi khi Will phải dừng chân tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai': 'Giá như mình cứng rắn hơn'

Sau những sân khấu của 'Công diễn 5', bốn 'Nhà' bước vào vòng 'Chốt hạ' với bốn tiết mục Tìm lại, Có khi, Như ngày đầu và Và tôi cũng yêu em. Vòng đấu 'Chốt Hạ' lại mở ra không gian để các anh tài nhìn lại bản thân, những lựa chọn trong âm nhạc và những mối quan hệ được hình thành trong suốt hành trình. Mỗi tiết mục không đơn thuần chỉ là một phần trình diễn nhưng còn chứa đựng những câu chuyện và tâm tư cá nhân của các thành viên.

'Nhà' Hào Môn mang đến tiết mục Tìm lại, khơi lại cảm xúc sau những tháng ngày chênh vênh. Với màn trình diễn này, Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh cùng nhìn lại hành trình âm nhạc và những giai đoạn từng khiến họ hoài nghi về chính mình.

'Nhà' Lục Lạc trở về với âm nhạc qua Có khi. Khác với những sân khấu giàu năng lượng trước đó, 'nhà' Lục Lạc lựa chọn tiết chế phần trình diễn để tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc.

'Nhà' Lẫy Lừng đưa ký ức ký túc xá lên sân khấu với Như ngày đầu. Tiết mục đưa câu chuyện về những ký ức mà các thành viên đã cùng tạo nên trong ký túc xá trong suốt hành trình chương trình. 'Nhà' Lẫy Lừng lựa chọn nhìn lại những ngày đầu còn xa lạ, những lần cùng ăn uống, ca hát, trò chuyện và dần trở thành người thân.

'Nhà' Thăng Hoa mang tinh thần tuổi trẻ và tình yêu cuộc sống qua Và tôi cũng yêu em. 'Nhà' Thăng Hoa lựa chọn giữ lại sự quen thuộc, lạc quan của Và tôi cũng yêu em nhưng đặt ca khúc trên một nền nhạc mới, trẻ trung và sôi động hơn.

Sau 'Công diễn 5', It’s Charles tiếp tục được trao danh hiệu "Chiến tướng", đánh dấu lần thứ hai anh nhận được sự ghi nhận này. Nam producer cho rằng chiếc nhẫn không chỉ dành cho cá nhân anh mà đại diện cho nỗ lực của cả tập thể.

Công diễn 5 cũng chứng kiến Thuận Nguyễn và Will phải nói lời chia tay chương trình. Thuận Nguyễn nhìn nhận hành trình vừa qua là cơ hội để anh vượt qua giới hạn của một diễn viên. Anh thử sức với ca hát, performance và những sân khấu quy mô lớn, đồng thời tìm lại sự tự tin và ngọn lửa nghề.

Trong khi đó, Will rời chương trình với sự biết ơn khi được tiếp tục hát và cảm nhận rằng khán giả đã có cái nhìn cởi mở hơn về mình. Sự ra về của Will đặc biệt để lại tiếc nuối cho Jun Phạm vì cả hai không có cơ hội cùng đứng trên một sân khấu, dù anh từng mong muốn tái hiện sự kết hợp của 365 sau nhiều năm nhóm ngừng hoạt động.

Khoảnh khắc Will dừng lại, Jun Phạm chia sẻ: “Tôi cảm thấy có lỗi. Nếu như mà mình cứng rắn hơn, để có thể mời Will về với đội mình. Đó là điều mà tôi tiếc nhất. Việc đi về sớm hay muộn không quan trọng bằng việc hai chúng tôi cuối cùng cũng không tạo được kỷ niệm trong chương trình này".