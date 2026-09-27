Á hậu Nguyễn Linh Chi 'thử sức' tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa 2026

Trong không khí sôi động của Giải Pickleball Báo Văn Hóa 2026 – “Pickleball Văn hóa Việt 2026” diễn ra ngày 26 và 27.9, sự tham gia của Á hậu Nguyễn Linh Chi góp thêm màu sắc trẻ trung cho sân chơi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông và các đơn vị thuộc ngành.

Á hậu Linh Chi ghi điểm với hình ảnh khỏe khoắn, năng động trên sân pickleball

Khác với hình ảnh thường thấy tại các sự kiện sắc đẹp, Linh Chi xuất hiện trong trang phục thể thao, trực tiếp làm quen với nhịp độ của một trận đấu pickleball. Những pha di chuyển, đón bóng và phối hợp trên sân mang đến cho người đẹp trải nghiệm khác với các hoạt động thường ngày.

Không đặt nặng yếu tố thi đấu, Linh Chi hào hứng với cơ hội được vận động, rèn luyện sức khỏe và giao lưu cùng các vận động viên khác tham gia giải. Với cô, thể thao là một phần của lối sống tích cực, giúp cơ thể năng động hơn, đồng thời tạo ra khoảng thời gian thư giãn sau công việc.

Bên cạnh những pha bóng và tinh thần thi đấu hết mình, sân pickleball cũng trở thành không gian để các nghệ sĩ, người nổi tiếng và những người làm trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông gặp gỡ, trò chuyện. Những người vốn quen nhau qua công việc có thêm cơ hội tương tác trong một hoàn cảnh gần gũi, thoải mái hơn.

Á hậu Linh Chi thi đấu đầy năng lượng, quyết tâm trong từng pha bóng

Nguyễn Linh Chi được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025. Sau cuộc thi, cô tiếp tục tham gia một số hoạt động xã hội, văn hóa và cộng đồng.

Mới đây, Linh Chi đồng hành cùng Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 do Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức, qua đó lan tỏa thông điệp về lựa chọn lối sống lành mạnh và môi trường du lịch văn minh.

Cô cũng tham gia Hội đồng Giám khảo vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc của Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026. Ở vai trò này, Linh Chi có cơ hội trở lại với cuộc thi từng ghi dấu hành trình của mình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh trẻ.

Sắp tới, Á hậu Nguyễn Linh Chi sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism International 2026. Hành trình này đòi hỏi cô duy trì thể lực và sự dẻo dai, vì vậy việc dành thời gian vận động, rèn luyện sức khỏe cũng trở thành một phần trong quá trình chuẩn bị của người đẹp.

Việc góp mặt tại Giải Pickleball Báo Văn Hóa 2026 mở thêm một lát cắt khác về người đẹp sau danh hiệu.

Nếu sân khấu sắc đẹp gắn với hình ảnh chỉn chu, tự tin và khả năng trình diễn trước công chúng, sân thể thao lại mang đến một không gian gần gũi hơn, nơi thể hiện tinh thần đồng đội, sự tập trung và khả năng phối hợp.

Đây cũng là điểm thú vị của “Pickleball Văn hóa Việt 2026”. Giải đấu không đặt các nghệ sĩ, người đẹp hay những người làm truyền thông vào những vai trò quen thuộc, mà tạo cơ hội để họ cùng bước vào một sân chơi chung, rèn luyện sức khỏe và sự kết nối.

Pickleball vốn là môn thể thao có tính giao lưu cao. Với Nguyễn Linh Chi, tham gia giải pickleball là dịp để cô thử sức ở một sân chơi mới, đồng thời dành thời gian vận động, rèn luyện sức khỏe.

Trong trang phục thể thao, người đẹp nhanh chóng hòa vào không khí trên sân, tập trung cho từng pha bóng và giao lưu cùng các nghệ sĩ, đồng nghiệp.