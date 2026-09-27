Bạn gái cũ của Tạ Hiền nhắc đến Tạ Đình Phong, thẳng thừng nhận xét ngoại hình

Mới đây, Coco, người từng có mối quan hệ tình cảm với nghệ sĩ Tạ Hiền, thu hút sự chú ý khi nhắc đến Tạ Đình Phong trong một buổi livestream. Câu chuyện bắt đầu khi một khán giả hỏi cô có theo dõi các buổi biểu diễn gần đây của Tạ Đình Phong tại Trung Quốc đại lục hay không.

Coco cho biết cô chưa nhận được lời mời tham dự. Đáng chú ý, cô còn nói đùa rằng quản lý của Tạ Đình Phong có thể đang theo dõi livestream, bởi lo ngại cô đề cập đến những chuyện riêng tư liên quan đến gia đình họ Tạ.

Trong cuộc trò chuyện, Coco cũng trực tiếp nhận xét về ngoại hình của Tạ Đình Phong. Cô cho rằng nam ca sĩ không phải mẫu người khiến mình bị thu hút, đồng thời nói đùa rằng cơ bắp ngực của anh thậm chí không bằng mình và vóc dáng cũng không cao lớn bằng cô.

Coco sau đó dành lời khen cho người yêu cũ Tạ Hiền, cho rằng ông có sức hút và vẻ nam tính riêng. Cô cũng chia sẻ rằng trong thời gian quen nhau, mối quan hệ giữa cô và Tạ Đình Phong chủ yếu được duy trì ở mức lịch sự. Hai người thường gọi nhau bằng tên tiếng Anh và không có nhiều tiếp xúc riêng tư.

Coco từng có mối tình với Tạ Hiền, người hơn cô nhiều tuổi. Chuyện tình này từng nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông Hong Kong bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Sau khi chia tay, Coco nhiều lần chia sẻ về quãng thời gian bên Tạ Hiền, trong đó có những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ và khoản tiền chia tay từng được truyền thông đề cập.

Việc cô tiếp tục nhắc đến gia đình họ Tạ sau khi Tạ Hiền qua đời khiến một bộ phận khán giả tranh luận. Một số ý kiến cho rằng những phát ngôn về Tạ Đình Phong là không cần thiết, đặc biệt khi nam ca sĩ hiện tập trung cho các hoạt động âm nhạc và chuỗi concert cá nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Tạ Đình Phong không có nghĩa vụ phải mời Coco tham dự các buổi biểu diễn của mình. Một số người cũng đặt câu hỏi về việc cô liên tục đề cập đến những câu chuyện trong quá khứ trên các buổi livestream.

Trước những phản ứng trái chiều, Coco giải thích rằng cô chỉ trả lời câu hỏi của khán giả một cách tùy hứng và không có ý định xúc phạm gia đình Tạ Hiền. Cô khẳng định bản thân từng xem Tạ Hiền như một người vừa giống cha vừa giống bạn bè, đồng thời trân trọng quãng thời gian hai người từng ở bên nhau.

Dù vậy, những chia sẻ mới nhất của Coco tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh cách cô nhắc đến Tạ Đình Phong và những câu chuyện liên quan đến gia đình người yêu cũ.

Trong khi đó, Tạ Đình Phong vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, tập trung vào âm nhạc và những dự án cá nhân. Những phát ngôn của Coco hiện chủ yếu được lan truyền thông qua các đoạn cắt từ livestream và đang nhận về nhiều phản ứng khác nhau từ cộng đồng mạng.