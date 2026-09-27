Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Thảm họa lũ quét khiến đất nước Nepal đối mặt với quá trình phục hồi lâu dài và tốn kém trong khi nhiều gia đình trải qua nỗi đau mất người thân, nhà cửa và sinh kế.

Hơn 1.450 thi thể được tìm thấy, 5.644 người vẫn mất tích

Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cho biết tính đến ngày 25/9, 1.453 thi thể đã được tìm thấy sau thảm họa lũ quét ở Nepal xảy ra vào ngày 26/8. Ngoài ra, 5.644 người vẫn mất tích. Chỉ 112 thi thể được bàn giao cho người thân trong khi 1.333 thi thể được chôn cất tạm thời để chờ nhận dạng.

Các lều tạm được dựng lên tại Bệnh viện Cảnh sát Nepal ở Kathmandu, nơi người thân nạn nhân có thể cung cấp mẫu ADN để giúp xác định danh tính người mất. Nhà chức trách sẽ so sánh các mẫu này với ADN thu thập được từ những thi thể đã được tìm thấy. Được biết, các chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Singapore và Hàn Quốc đang hỗ trợ công việc này.

Rabi Kumar Thapa Magar, một công nhân thủy điện, người đã mất vợ, anh trai, chị dâu và mẹ trong thảm họa, cho biết anh đã nhận ra vợ mình qua ảnh của những người thiệt mạng nhưng chính quyền đã chôn cất thi thể cô trước khi gia đình kịp nhìn thấy.

Giới chức trách từ chối bàn giao thi thể cho đến khi có kết quả đối chiếu ADN, một quá trình mà họ cho biết sẽ mất ít nhất một tháng.

Một nạn nhân được giải cứu sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Sau 5 năm làm việc tại Ả Rập Xê Út, Narayan Prassan trở về quê nhà Nepal với số tiền tiết kiệm được, nhưng lại mất nhà trong trận động đất năm 2015. Ông lại ra nước ngoài, kiếm đủ tiền để xây dựng lại nhà cửa và an cư lạc nghiệp cùng gia đình. Trận lũ tháng trước một lần nữa tàn phá mọi thứ.

Do nhà của ông nằm trong khu vực được chỉ định là vùng nguy hiểm và chưa biết rõ gia đình mình sẽ tái định cư ở đâu, Prassan hiện ở cùng vợ con tại nhà một người thân và đang cân nhắc việc ra nước ngoài làm việc một thời gian nữa.

“Trận lũ này đã cuốn trôi tất cả mọi thứ. Tôi không biết phải làm gì”, ông nói.

Nỗ lực kết nối lại các cộng đồng bị cô lập

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết và phục hồi sẽ lên tới 4,77 tỷ đô la. Theo AP, gần 33.000 người bị ảnh hưởng và khoảng 7.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy trong thảm họa lũ quét hôm 26/8.

Công tác khắc phục hiện đang tập trung vào việc khôi phục các tuyến đường bị chia cắt do lũ lụt, đặc biệt là ở các khu vực hẻo lánh nơi cơ sở hạ tầng bị hư hại khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Con đường tạm thời đang được xây dựng để nối liền các thị trấn và làng mạc ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 22/9/2026, sau khi lũ quét phá hủy đường sá. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Ishmita Shah, một kỹ sư đường bộ, cho biết các đội công nhân đã phối hợp với quân đội Nepal từ ngày thứ hai sau trận lũ để mở lại các tuyến đường ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Shah cho biết các cây cầu đang được xây dựng để cải thiện khả năng tiếp cận đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và giúp việc vận chuyển hàng cứu trợ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, công việc vẫn còn khó khăn, dự báo thời tiết xấu hơn nữa sẽ tiếp diễn trong những ngày tới.

“Những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn vì thời tiết, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho điều đó”, Shah nói.

Lời cảnh báo cho toàn thế giới

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah nhấn mạnh trận lũ quét như một lời cảnh báo về những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng đối với khu vực Himalaya.

“Thảm họa này không chỉ là một bi kịch địa phương, mà còn là một lời cảnh báo cho toàn thế giới. Tôi muốn hỏi các vị hôm nay: 'Liệu chúng ta đã thực sự lắng nghe lời cảnh báo đó chưa?”, Thủ tướng Nepal nói.

Ông cũng kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế lớn hơn cho quá trình phục hồi của Nepal và tăng cường hợp tác khu vực để chuẩn bị ứng phó với các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu.

“Biến đổi khí hậu không phân biệt biên giới", Thủ tướng Nepal nhấn mạnh.

Mời độc giả xem thêm video về trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc hồi tháng 8/2026

Nguồn video: VTV