Bộ đội ngâm mình trong nước gặt lúa giúp dân chạy ngập

Clip bộ đội ngâm mình gặt lúa giúp dân.

Qua khảo sát, xã Giang Thành, An Giang hiện có gần 50 ha lúa tại các khu vực trũng thấp chuẩn bị thu hoạch, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích bị ngập, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận, nguy cơ bị hư hỏng nếu không được thu hoạch.

Trong hai ngày 26 - 27/9, tại ấp Khánh Hòa, xã Giang Thành, Trung đoàn 893 huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 phối hợp các lực lượng địa phương xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Tại những khu vực ngập sâu, bộ đội trực tiếp lội ruộng, đầm mình trong nước cắt lúa thủ công.

Dù ruộng ngập nước, việc đi lại khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tranh thủ từng giờ để thu hoạch những diện tích lúa đã chín, hạn chế thiệt hại cho người dân.

Đại úy Huỳnh Thanh Phong - Chính trị viên Tiểu đoàn 519 (Trung đoàn 893) cho biết, trước tình diện tích lúa của người dân bị ngập sâu, đơn vị báo cáo chỉ huy Trung đoàn và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương tổ chức cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy ngập.

“Chúng tôi xác định phải tranh thủ thời gian, hỗ trợ bà con thu hoạch và đưa lúa lên bờ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu”, Đại úy Phong nói.

Cán bộ, chiến sĩ gặt và vận chuyển lúa giúp người dân giữa vùng ngập.

Trước diễn biến mưa ngập còn phức tạp, Tiểu đoàn 519 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương theo dõi những khu vực trũng thấp, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa khi cần thiết. Ảnh: Lê Vy.