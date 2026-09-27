Diễn biến mới về trận lụt nghiêm trọng tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan

Người đi bộ mặc áo mưa lội qua dòng nước đục ngầu, ngập đến đầu gối ở Thủ đô Thái Lan, một số người mạo hiểm vào siêu thị trong khi những người khác dùng thùng nhựa để đựng đồ đạc của mình

“Mọi người không thể ra khỏi nhà. Chúng tôi sắp hết thức ăn rồi, nên tôi ra ngoài mua một ít”, Aduenan Surorot, một người lái xe ôm, nói với hãng tin AFP bên ngoài một cửa hàng tạp hóa

Những cửa hàng gần nhà anh - nơi nước vẫn ngập đến ngực - đang cạn kiệt hàng hóa, người đàn ông 30 tuổi cho biết

Anh đã đợi khoảng hai tiếng đồng hồ trong hàng chờ thanh toán, khách hàng chen chúc bên trong nhưng rất ít nhân viên làm việc

Một số cửa hàng đã hết sạch hàng hóa vào cuối tuần khi người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, trong khi rau quả tươi ở các quầy hàng ở chợ được giữ khô ráo trong các hộp xốp hoặc treo ngay phía trên mực nước

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi người dân tránh mua sắm trong hoảng loạn và cảnh báo rằng việc tăng giá quá mức là một hành vi phạm tội

Thái Lan vốn quen với thời tiết ẩm ướt và tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa, nhưng một số cư dân Bangkok cho biết năm nay dường như tồi tệ hơn những năm trước

Nhân viên văn phòng Bandit Pankan nằm trong số những người thất vọng vì cảnh báo chính thức đến quá muộn

“Tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì cả”, anh nói, “Chúng tôi nhận được tin nhắn cảnh báo từ (cơ quan quản lý thiên tai) ngày hôm qua, nhưng nước đã tràn vào đêm hôm trước”.

Gần 4.900 người đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn, với khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, theo chính quyền Thủ đô Bangkok

Ngày 27-9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt thông báo trên mạng xã hội rằng một số tuyến đường vẫn bị ngập và mực nước trong các kênh rạch của thành phố vẫn còn cao, nhưng chính quyền đang nỗ lực đẩy nhanh việc thoát nước

Hôm 26-9, ông Chadchart đã đến thăm nơi trú ẩn tạm thời tại một trường học ở khu vực Kheha Romklao. Ông cho biết khoảng 1.000 người đã được sơ tán đến đây. Một số người nghỉ ngơi trên giường xếp và ghế dài cùng với những chú chó của họ trong hành lang, trong khi những người khác trải chăn trên nền lớp học. Hàng trăm trường học sẽ đóng cửa vào thứ Hai, theo chính quyền thành phố

Ông Kosin Nilset, người sống dọc kênh Premprachakorn ở ngoại ô Thủ đô, cho biết nhà của ông đã “bị ngập trong nước khoảng 30 giờ”. “Lần này, mực nước cao hơn trận lụt năm 2011”, người đàn ông 44 tuổi nói với AFP. Trận lũ lụt trên diện rộng tại quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2011 đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và hàng triệu ngôi nhà bị hư hại

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa, lũ lụt cũng được ghi nhận vào ngày 27-9 tại 25 tỉnh ở Thái Lan. Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết hơn 10.000 binh sĩ đã được triển khai trên toàn quốc để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ lũ lụt. Chính quyền thành phố cho biết dự báo sẽ có mưa suốt ngày 27-9 tại Bangkok và các tỉnh lân cận, và sẽ bắt đầu giảm dần vào ngày mai 28-9