Cà Mau ngày mới

Sau thời gian phát động, ban tổ chức nhận được 632 tác phẩm của 45 tác giả gửi dự thi. Qua kết quả chấm của ban giám khảo, 66 tác phẩm được chọn triển lãm và tham gia vòng xét giải thưởng.

Nội dung các tác phẩm ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... Ðặc biệt, cuộc thi khuyến khích những tác phẩm có tư duy mới, sáng tạo, phản ánh các cá nhân, đơn vị, địa phương tiêu biểu trong “học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”; hoạt động phát triển bền vững; giữ gìn và bảo vệ môi trường; phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của quê hương Cà Mau.

Kết quả, giải Nhất được trao cho tác phẩm “Tổ quốc vươn ra biển lớn”, tác giả Phan Thanh Cường. 2 giải Nhì: “Chiến thắng chung một nhịp chèo”, tác giả Dương Văn Nhi; “Ðảo Ngũ phúc Happy Home Cà Mau - điểm du lịch mới tỉnh Cà Mau”, tác giả Huỳnh Lâm. 3 giải Ba: “Nghệ thuật múa Khmer truyền thống”, tác giả Huỳnh Lâm; “Vườn chim Bạc Liêu tỉnh Cà Mau diễn tập phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng”, tác giả Trần Thanh Toàn; “Ðêm công trình”, tác giả Trần Bảo Giang.

5 giải Khuyến khích: “Nguồn hàng xuất khẩu”, tác giả Nguyễn Thanh Dũng; “Năng lượng xanh”, tác giả Nguyễn Hoàng Huynh; “Bộ đội Cà Mau cùng dân giữ lấy mùa vàng”, tác giả Trần Loan Phương; “Nuôi tôm công nghệ cao nhà kính”, tác giả Phan Thanh Cường; “Ðóng bao muối tinh sấy thành phẩm”, tác giả Trần Minh Hoàng.

“Tổ quốc vươn ra biển lớn”, tác giả Phan Thanh Cường, giải Nhất.

“Ðảo Ngũ phúc Happy Home Cà Mau - điểm du lịch mới tỉnh Cà Mau”, tác giả Huỳnh Lâm, giải Nhì.

“Chiến thắng chung một nhịp chèo”, tác giả Dương Văn Nhi, giải Nhì.

“Nghệ thuật múa Khmer truyền thống”, tác giả Huỳnh Lâm, giải Ba.

“Ðêm công trình”, tác giả Trần Bảo Giang, giải Ba.