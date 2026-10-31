Cuộc sống trong du thuyền hết tiền, kẹt lại Campuchia

Ngày 27/10, Villa Vie Residences, công ty vận hành du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey có trụ sở tại Mỹ, thông báo du thuyền tạm dừng hoạt động tại cảng Sihanoukville (Campuchia) và tìm nơi ở tạm thời cho hành khách. Nguyên nhân đến từ chi phí nhiên liệu tăng bất thường khiến công ty không thể tiếp tục gồng lỗ. Trên du thuyền có 203 hành khách, một số hành khách đã rời đi bằng máy bay, những người khác vẫn chờ tại Sihanoukville, theo Reuters. Ảnh: Reuters.

Hơn 2 năm trước, du thuyền có sức chứa 650 người bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới từ Belfast (Bắc Ireland). Theo lời hứa từ công ty vận hành, hành khách có thể mua hoặc thuê phòng trên du thuyền và dành phần đời còn lại để tận hưởng cuộc sống. Gói cư trú 5 năm là 59.999 USD, cabin vĩnh viễn giá 119.999 USD. Một số villa suite có giá lên đến 440.000 USD. Nhiều người đã dốc hết tiền tiết kiệm, lương hưu để sở hữu cabin, nhưng họ không ngờ hành trình dừng ngoài kế hoạch. Ảnh: New York Post.

Trước sự cố, Villa Vie Odyssey mang đến cuộc sống như "thiên đường" cho hành khách với hệ thống hàng quán không thua đất liền. Nhà hàng Thistle cung cấp thực đơn thay đổi hàng ngày theo chu kỳ 14 ngày, chú trọng món ăn tại địa phương mà du thuyền đi qua. Quán cà phê Palms phục vụ kèm buffet, tích hợp khu nướng kiểu Mỹ vào giờ trưa. Quán rượu The Morning Light Pub xập xình vào mỗi tối. Trên boong 8, The Observatory vốn là quán cà phê, khi chiều tối lại biến thành điểm ngắm hoàng hôn. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Trên boong số 8 còn có hồ bơi, bồn jacuzzi và ghế ngả lưng tắm nắng. Chia sẻ trên tờ Business Insider, CEO Villa Vie Residences cho biết để tiết kiệm nguồn cung nhiên liệu, du thuyền đã thay đổi lộ trình, không còn dừng hơn 400 cảng như ban đầu. Chi phí cabin tăng lên, giảm tốc độ di chuyển và dành nhiều thời gian hơn tại cảng. Đồng thời, công ty cũng đề nghị hành khách giúp củng cố tài chính bằng cách cho vay tiền với mức lãi suất 12-24%. Tuy nhiên, điều không mong muốn vẫn xảy ra. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Sân thượng du thuyền có sân chơi pickleball, phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao. Trong quá trình tập luyện, nếu xảy ra chấn thương, hành khách có thể đến trung tâm y tế để gặp đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Trung tâm thể hình có thiết bị tập luyện tim mạch và cơ bắp, tầm nhìn thẳng ra biển và thường xuyên tổ chức lớp yoga, buổi tập trị liệu chuyên sâu. Ở boong 3 là khu spa trang bị phòng xông hơi khô và ướt, tiệm làm tóc và nail được thực hiện bởi những chuyên viên. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Trung tâm làm việc kết nối Internet vệ tinh Starlink, mở cửa miễn phí và có sẵn văn phòng riêng. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Phòng chờ Neptune mang đến hoạt động giải trí địa phương, những buổi nhạc sống với band và biểu diễn nghệ thuật ở mỗi điểm dừng. Theo lộ trình ban đầu, sau khi đi qua Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, du thuyền sẽ tiếp tục đến Casablanca, vùng Caribe, Greenland, Madagascar và Melbourne. Trước đó, ngày 12/8, Odyssey cập cảng ở vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) và neo đậu đến ngày 15/8. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Cabin có diện tích 12-63 m2, tùy hạng. Hạng phòng giá thấp nhất không có cửa sổ. Những cabin cao cấp hơn đều có cửa sổ lớn hoặc cửa sổ tròn. Phòng suite ban công đều có khu vực sinh hoạt riêng biệt. Dù tiện nghi và hiện đại, một số hành khách vẫn phản ánh chất lượng du thuyền không như kỳ vọng, nhiều tiếng ồn do sân pickleball được đặt ngay trên cabin, theo Business Insider. Ảnh: Roya Shahidi/Business Insider.

Bà Sharon Lane (70 tuổi), giáo viên về hưu người Mỹ, bán tài sản và dùng tiền tiết kiệm để mua cabin vĩnh viễn từ tháng 6/2025. Bà ví cuộc sống trên du thuyền như mơ vì không phải nấu ăn, giặt giũ hay dọn dẹp, mỗi ngày thức dậy ở một nơi mới mà chỉ cần đóng thêm tiền sinh hoạt 2.000 USD/tháng. Những hành khách kết nối với nhau, mỗi bữa ăn thường trò chuyện kéo dài 1,5-2 tiếng. Bà bày tỏ tiếc nuối và nhớ về những ngày tháng vui vẻ trên du thuyền, sau khi Odyssey dừng hành trình ở Campuchia. Ảnh: CNN.

Du thuyền dự kiến tiếp nhiên liệu ngày 31/10, nhưng công ty chưa công bố lịch trình rời Campuchia. CEO của Villa Vie Residences thừa nhận trên tờ CNN rằng mình đang tính chuyện phá sản sau khi đàm phán với nhà đầu tư bất thành. Với những hành khách đã mua cabin hoặc trả trước chi phí cho nhiều năm, tương lai khoản đầu tư và quyền lợi sau khi du thuyền dừng hoạt động vẫn là vấn đề chưa có lời giải rõ ràng. Ảnh: CNN.