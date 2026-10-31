Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư: Đem sắc màu nối rừng với biển

Hơn 1 năm sau, triển lãm ra mắt, khẳng định sức sáng tạo bền bỉ khiến nhiều người thán phục.

1. Sáng 28-10, triển lãm “Rừng biển một nhà” đã khai mạc tại phường Pleiku với 66 tác phẩm đa dạng chất liệu như: sơn dầu, acrylic, tổng hợp, sơn mài, tranh bút lửa… Trong số này có một số tác phẩm từng được trưng bày tại triển lãm “Mắt núi” - triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Hùng Hoa Lư vào tháng 5-2025.

Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư (giữa) cùng đồng nghiệp tại buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: Phương Duyên

Nếu “Mắt núi” hoàn toàn gửi gắm cảm xúc vào thiên nhiên và con người Tây Nguyên phóng khoáng, hồn hậu thì với triển lãm lần này, người nghệ sĩ đã thành công khi đem sắc màu nối rừng với biển, mang đến những góc nhìn giàu cảm xúc về con người và cuộc sống.

Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh “lấn sân” sang hội họa, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư mang góc nhìn tả thực đặt lên khung tranh. Từng đường nét tỉ mỉ buộc ông phải làm việc gần như lao lực, gần như hối hả. “Tôi sợ mình không còn đủ thời gian” - họa sĩ 71 tuổi cho hay.

Tác phẩm "Mùa xuân Hang Én". Ảnh: Phương Duyên

Tác phẩm "Giấc mơ đại ngàn". Ảnh: Phương Duyên

Từ đây, rừng và biển được mô tả với nhiều góc nhìn từ toàn cảnh đến cận cảnh. Vẫn là một cao nguyên đầy mê hoặc hiện lên, từ Chư Đang Ya trong mây, Thác Phú Cường, Dưới vòm thông xanh… đến sức hút bản sắc trong Đêm trước hội làng, Cõng trống vào hội, Giấc mơ đại ngàn, Chuyện xưa, Mạch nguồn, Bình minh của dã quỳ… Hoa cỏ vùng bazan cũng đi vào khung tranh một cách gần gũi như nhịp thở, với Một cành bông bay, Giữa mùa gió lộng, Miền hạnh phúc…

Rời mắt khỏi miền xanh đại ngàn, người xem lại tiếp tục được dẫn dắt cảm xúc về với vùng đất ầm ì tiếng sóng vỗ. Bức Mênh mông gợi cảm giác phi hiện thực khi phác họa độc mộc của vùng sông nước cao nguyên cưỡi trên những con sóng biển. Song, trước khát vọng kết nối rừng-biển, mọi ranh giới quy ước đã nhòa đi một cách thú vị.

Trong khi đó, tác phẩm Gió lộng khơi xa lại không thể hiện thực hơn khi mô tả cảnh một chú cá voi săn mồi trên biển, trong bình minh lộng lẫy. Những bức khác như Tình cát mặn, Tiếng vọng người xưa, Chung một niềm vui cũng kéo biển lại gần với rừng bằng những cú chạm về cảm xúc.

Tác phẩm "Mênh mông". Ảnh: Phương Duyên

Người thưởng lãm bên tác phẩm "Gió lộng khơi xa". Ảnh: Phương Duyên

2. Đến với triển lãm, nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong giới nhiếp ảnh, mỹ thuật đã bày tỏ sự thán phục trước sức lao động không ngừng nghỉ của nghệ sĩ Hùng Hoa Lư.

Họa sĩ Lê Thanh - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai - chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước năng lượng sáng tạo mạnh mẽ, bền bỉ của nghệ sĩ Hùng Hoa Lư. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã khai thác sâu sắc nét đẹp văn hóa, con người và thiên nhiên của hai miền rừng - biển, đồng thời mang tính thời sự cao khi bắt kịp xu hướng sáp nhập tỉnh. Không gian nghệ thuật này còn là nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm động lực để thế hệ họa sĩ trẻ chúng tôi hăng hái sáng tạo nhiều hơn nữa”.

Triển lãm cá nhân lần thứ 2 khẳng định sức lao động sáng tạo bền bỉ của họa sĩ tuổi 71. Ảnh: Phương Duyên

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai thì chia sẻ cảm xúc một cách hóm hỉnh: “Khi nghệ sĩ Hùng Hoa Lư ra mắt triển lãm cá nhân lần thứ nhất ở tuổi 70, tôi đã giật mình. Nhận giấy mời triển lãm lần này, tôi lại giật mình lần thứ hai”.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng đánh giá: Triển lãm “Rừng biển một nhà” đã minh chứng cho quá trình lao động nghệ thuật miệt mài và sự đam mê rất lớn. Mỗi người góc nhìn, một cảm nhận riêng khi thưởng lãm, nhưng chung quy các tác phẩm đều toát lên một vẻ đẹp chung: Vẻ đẹp của tình yêu quê hương đất nước.

Là người sưu tập tác phẩm Sắc thắm hoa Pơ lang ngay tại lễ khai mạc, nhà văn Tạ Ngọc Điệp - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai - kể lại: Trong một lần hẹn cà phê với nghệ sĩ Hùng Hoa Lư, thấy hoa Pơ lang rụng gần nhà nên chị mang vài bông đến, đúng lúc ông đang bắt tay vào vẽ các loài hoa đặc trưng của cao nguyên.

“Những bông hoa đó đã trở thành nguyên mẫu trong tác phẩm Sắc thắm hoa Pơ lang. Vì vậy, tôi quyết định mua ngay bức này. Là người hiểu lao động nghệ thuật, tôi nghĩ đó chính là cách bày tỏ sự trân trọng đối với một tác phẩm, một nghệ sĩ” - chị Điệp trò chuyện.

Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư trao giấy chứng nhận quyền tác giả đối với tác phẩm "Sắc thắm hoa Pơ lang" cho người sưu tập. Ảnh: Phương Duyên

“Những tác phẩm đa dạng về chất liệu cùng cách thức tổ chức triển lãm độc đáo tại một homestay của nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đã thổi làn gió mới, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Với một nghệ sĩ trên 70 tuổi như anh mà vẫn xem sáng tạo như hơi thở, như nhu cầu, như động lực hàng ngày thì đó là điều rất đáng mừng”.

Họa sĩ Trần Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Gia Lai