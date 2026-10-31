Tin mới đón khách ở bãi biển kín tiếng 'đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam

Một góc bãi biển Soi Sim. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 31/10, đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết đơn vị dự kiến đưa bãi tắm Soi Sim trở lại phục vụ du khách từ tháng 11. Trước đó, bãi tắm được lên kế hoạch mở cửa vào cuối tháng 6 nhưng lỡ hẹn.

Đến nay, đơn vị quản lý đã cơ bản khôi phục, hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ tại khu vực. Trong những tháng qua, hàng nghìn m3 cát được bổ sung để chỉnh trang, tu bổ bãi tắm, chuẩn bị đón khách trở lại.

Ngày 8/6, tổ chức Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026, trong đó Soi Sim là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Trong phần giới thiệu, tổ chức này gọi Soi Sim là "viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long". Nhìn từ trên cao, bãi biển có dải cát cong mềm mại ôm lấy chân đảo, bao quanh bởi thảm thực vật xanh tốt.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Đảo Soi Sim nằm ở phía Đông Nam, gần trung tâm vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km, tương đương 90 phút di chuyển bằng tàu. Hòn đảo có diện tích khoảng 8,7 ha, nổi bật với hai đỉnh cao hơn 100 m. Phần giữa đảo võng xuống, tạo hình dáng giống yên ngựa.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích tại đây là leo lên đỉnh đảo theo hệ thống bậc thang để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Từ điểm quan sát này, du khách có thể chiêm ngưỡng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ nổi trên mặt nước, tạo nên cảnh quan đặc trưng của di sản thiên nhiên thế giới.

Để tham quan Soi Sim, du khách cần mua vé tuyến số 2 của vịnh Hạ Long, với các điểm đến gồm đảo Soi Sim, đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Bồ Nâu và hang Hồ Động Tiên. Đảo dừng đón khách từ năm 2020 do Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý.