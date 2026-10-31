Halloween trường Báo khép lại hành trình năm thứ 22

Halloween là sự kiện thường niên do khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Qua mỗi mùa, chương trình khai thác những chủ đề mới lạ, qua đó truyền tải nhiều thông điệp nhân văn.

Trở lại với mùa thứ 22, sự kiện mang tên gọi Halloween 2026: Delirium, khai thác sự chuyển biến tâm lý từ trạng thái “Delight” (Tạm dịch: Hân hoan) sang “Delirium” (Tạm dịch: Mê loạn). Thông qua các tiết mục văn nghệ và sân khấu kịch, Ban Tổ chức (BTC) mong muốn gửi gắm thông điệp về buông bỏ những chấp niệm trong quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đêm hội diễn ra với sự tham dự của cán bộ, giảng viên khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đại diện các đơn vị tài trợ, cơ quan báo chí cùng đông đảo sinh viên trên địa bàn thành phố. Tại phần khai mạc, TS. Lưu Thúy Hồng, đại diện khoa Quan hệ quốc tế và Ban Tổ chức đã gửi lời chúc mừng, đồng thời biểu dương những nỗ lực, sự sáng tạo và tâm huyết mà các bạn sinh viên đã dành cho chương trình.

Cô Lưu Thúy Hồng - Đại diện khoa Quan hệ quốc tế chia sẻ niềm tự hào, đồng thời kỳ vọng sinh viên tiếp tục phát huy sức trẻ của mình.

Điểm nhấn của đêm hội là loạt tiết mục văn nghệ do chính các bạn sinh viên lên ý tưởng và tập luyện. Các màn trình diễn ca hát, nhảy và múa được đầu tư về nội dung, âm thanh và ánh sáng, góp phần tạo nên không khí sôi động, thu hút sự cổ vũ của khán giả.

Màn trình diễn vũ đạo “Her” làm nóng bầu không khí chương trình.

Bên cạnh đó, sân khấu kịch từ lâu đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của sự kiện Halloween trường Báo. Năm nay, vở kịch “Rashomon” xoay quanh nữ chính Lâm Anh - một cô gái tài sắc vẹn toàn, tưởng chừng có cuộc sống viên mãn bên người bạn trai Minh Vũ. Tuy nhiên, những cơn ác mộng cùng ký ức đứt quãng đã hé lộ nhiều góc khuất. Sự thật về cái chết của Minh Thư - em gái Minh Vũ dần được phơi bày. Trái với những lầm tưởng ban đầu, đây thực chất không phải một tai nạn ngoài ý muốn mà là âm mưu do chính Lâm Anh sắp đặt.

Vở kịch “Rashomon” khơi gợi suy ngẫm về cách một sự thật có thể bị bóp méo dưới nhiều góc nhìn.

Ngoài những tiết mục do các bạn sinh viên đem lại, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ Cheng và Thể Thiên cũng góp phần tạo nên thành công của đêm hội. Với giọng hát cùng phong cách trình diễn cuốn hút, hai nam ca sĩ đã khuấy động bầu không khí chương trình, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Đêm đại nhạc hội Halloween 2026: Delirium đã khép lại thành công với nhiều tiết mục ấn tượng, để lại cảm xúc khó phai trong lòng khán giả. Halloween được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới để tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn cho các bạn trẻ trong những mùa tiếp theo.