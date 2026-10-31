NSND Hồng Vân báo tin trước khi xuất ngoại

NSND Hồng Vân là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều vai trò từ diễn viên đến người làm sân khấu. Mới đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi báo tin về kế hoạch đặc biệt liên quan đến vở diễn Người vợ ma trước chuyến xuất ngoại của cả ê-kíp.

Theo chia sẻ mới nhất của NSND Hồng Vân, vở kịch Người vợ ma sẽ có những suất diễn vào cuối tháng 10, trước khi ê-kíp chính thức lên đường lưu diễn ở nước ngoài. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người đã nhiều năm theo dõi và yêu mến vở diễn này.

NSND Hồng Vân báo tin vở diễn Người vợ ma sẽ cùng ê-kíp sân khấu có chuyến xuất ngoại trong tháng 11 để phục vụ khán giả nước ngoài.

Người vợ ma không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu sân khấu. Qua nhiều năm trình diễn, tác phẩm vẫn duy trì được sức hút riêng và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người xem trong nước. Việc một vở kịch có thể đồng hành cùng khán giả trong thời gian dài cũng phần nào cho thấy sức sống bền bỉ của tác phẩm cũng như nỗ lực của ê-kíp trong quá trình giữ gìn và làm mới sân khấu.

Không chỉ được khán giả trong nước yêu mến, thời gian gần đây, NSND Hồng Vân cùng các nghệ sĩ đã đưa Người vợ ma đến với cộng đồng khán giả Việt ở nước ngoài. Chuyến lưu diễn trước đó ở Úc nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trở thành nguồn động viên để ê-kíp tiếp tục mang tác phẩm đến gần hơn với người xem ở nhiều nơi.

Dưới bài chia sẻ của NSND Hồng Vân, nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng, đồng thời gửi lời chúc ê-kíp có một chuyến đi thuận lợi và tiếp tục nhận được tình cảm của khán giả ở nước ngoài.

Vở diễn Người vợ ma từng được mang đến Úc, phục vụ khán giả hải ngoại và đón nhận phản hồi tích cực.

NSND Hồng Vân từ lâu được xem là một trong những nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với sân khấu kịch. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nữ nghệ sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho công việc xây dựng và duy trì sân khấu, đồng hành cùng nhiều thế hệ diễn viên.

Người vợ ma cũng là một trong những tác phẩm góp phần tạo nên dấu ấn trong hành trình hoạt động ở lĩnh vực sân khấu của nữ nghệ sĩ và ê-kíp. Sức hút của vở diễn được duy trì qua thời gian nhờ câu chuyện kịch tính cùng cách thể hiện gần gũi, tạo được sự kết nối với người xem. Việc vở kịch tiếp tục được lựa chọn để mang ra nước ngoài lưu diễn cũng cho thấy giá trị và sức sống của một vở kịch đã được khán giả đón nhận trong nhiều năm.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Hồng Vân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và dành sự quan tâm lớn cho sân khấu. Những chia sẻ về công việc, các vở diễn và kế hoạch biểu diễn của nữ nghệ sĩ luôn nhận được sự chú ý từ công chúng. Hiện tại, Người vợ ma tiếp tục trở thành cầu nối để NSND Hồng Vân cùng ê-kíp mang nghệ thuật sân khấu Việt đến gần hơn với khán giả ở nhiều nơi.