Trao giải cuộc thi ảnh 'Phật giáo trong đời sống'

Tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương” của tác giả Bùi Văn Hải (TPHCM) được trao giải nhất

Giải nhất được trao cho tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương” của tác giả Bùi Văn Hải (TPHCM). Giải nhì thuộc về tác phẩm “Ngưỡng mộ vì sự hi sinh cho Phật pháp” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường, cũng đến từ TPHCM.

Lễ trao giải được tổ chức sáng 31-10, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: THU HÀ

Cuộc thi do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh chủ trì, thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố, với hai chủ đề Phật giáo trong đời sống và Ngọa Vân. Ban giám khảo chọn 107 tác phẩm triển lãm và 15 tác phẩm trao giải.

Các tác phẩm khắc họa Phật giáo trong đời sống đương đại, từ cảnh quan, kiến trúc chùa chiền, sinh hoạt tu tập đến hoạt động từ thiện, đóng góp cộng đồng; đồng thời giới thiệu vẻ đẹp các di tích thuộc quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận.

Giải nhì thuộc về tác phẩm “Ngưỡng mộ vì sự hi sinh cho Phật pháp” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường

Giải ba được trao cho tác phẩm "Cho đi là còn mãi" của tác giả Tôn Thất Tuấn Ninh

Phát biểu tại lễ trao giải, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, mong muốn cuộc thi tiếp tục là cầu nối giữa văn hóa Phật giáo và đời sống đương đại; các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục sáng tạo những tác phẩm lan tỏa vẻ đẹp tâm linh, tinh thần phụng sự và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi được trưng bày tại khuôn viên chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: THU HÀ

Triển lãm tại chùa Quán Sứ mở cửa từ ngày 31-10 đến 7-11. Tiếp đó, các tác phẩm được giới thiệu tại Làng Thiền Ngọa Vân (Quảng Ninh) từ ngày 8 đến 19-12, trong khuôn khổ Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân năm 2026.