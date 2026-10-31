Khởi động hành trình kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Cô Phạm Thị Bé Hiền, nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, hiện nay là Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM) chia sẻ tại lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Buổi họp mặt các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong qua các thời kỳ diễn ra trong không khí thân mật và gần gũi.

Thầy Võ Anh Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, bày tỏ, 100 năm là cột mốc đáng tự hào của ngôi trường chuyên có bề dày lịch sử lâu đời nhất tại TPHCM.

"Đi cùng chiều dài lịch sử đất nước, ngôi trường đã đóng góp biết bao thế hệ người học góp sức xây dựng đất nước, phát huy tinh thần hiếu học, giữ vững thương hiệu trường chuyên với bảng vàng thành tích rực rỡ", thầy Võ Anh Dũng chia sẻ niềm tự hào.

Thầy Võ Anh Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phát biểu tại lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Theo thầy Võ Anh Dũng, điều quý giá nhất để lại sau 100 năm không chỉ là thành tích và những tên tuổi thành danh, mà còn là những giá trị đã âm thầm ươm mầm vào nhân cách bao thế hệ học trò. Đó là tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, ý thức sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Còn với cô Phạm Thị Bé Hiền, nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, hiện nay là Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường là cơ hội để các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh quay về trường cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ niềm vui và tự hào.

Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh quay về trường cùng nhau ôn lại kỷ niệm tại lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Tại lễ công bố chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường, thầy Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết, năm 2027 đánh dấu cột mốc 100 năm hình thành và phát triển của Trường Petrus Ký – Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (1927–2027).

"Với chủ đề “Trăm năm trồng người”, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ghi dấu một chặng đường lịch sử, kỷ niệm 100 năm mà còn khơi dậy niềm tự hào truyền thống, là lời tri ân dành cho những người đã góp sức xây dựng nhà trường, đồng thời cũng là cơ hội để các thế hệ thầy và trò gặp lại nhau dưới mái trường xưa, ôn lại những thành tựu đã qua, tăng cường kết nối, khuyến khích học sinh hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho thành phố và đất nước", thầy Hồ Tấn Minh chia sẻ.

Thầy Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thông tin về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm bắt đầu bằng hành trình rước đuốc từ Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Giải chạy “Bước chạy Di sản” vào ngày 9-1-2027 - Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Sự kiện gửi gắm tinh thần tiếp nối lý tưởng, lòng tự hào và trách nhiệm của các thế hệ. Ngọn đuốc được thắp lên không chỉ để nhắc nhớ một hành trình đã qua, mà còn để truyền đi niềm tin vào những chặng đường phía trước.

Tiếp theo đó, từ ngày 8 đến ngày 11-4-2027, Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXXI được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm thành lập trường với chủ đề “Olympic 100 – Tìm kiếm 100 tài năng cho đất nước”. Kỳ thi như một lời khẳng định về sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, nuôi dưỡng khát vọng phụng sự bằng tri thức. Bên cạnh các môn thi như hàng năm, dịp kỷ niệm đặc biệt này, học sinh được tham dự hội trại, giao lưu văn hóa với các đoàn học sinh quốc tế.

Cùng với đó, đêm nhạc “Tình thân ái” dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15-8 tại Nhà hát Hòa Bình quy tụ các nghệ sĩ là cựu học sinh, giáo viên và học sinh của trường kết hợp với Ngày hội Cựu học sinh “Chung một mái trường” diễn ra vào ngày 4-9-2027 là chuỗi các hoạt động cho các thế hệ học sinh trở về thăm trường, gặp gỡ và tri ân thầy cô.

Đặc biệt, lễ khai giảng lần thứ 100 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào ngày 5-9-2027 và lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2027 là hai dấu mốc đặc biệt quan trọng của hành trình kỷ niệm. Dịp này, nhà trường tổ chức Chương trình "Học bổng trăm năm" và phát hành Kỷ yếu 100 năm, Kho tư liệu số 100 năm với chủ đề “Trăm năm chung một mái trường” nhằm kết nối các thế hệ thầy và trò.

Trường Petrus Ký được thành lập năm 1927. Năm 1976, trường được mang tên đồng chí Lê Hồng Phong, hoạt động theo mô hình trường chuyên – trở thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung. Từ mái trường Petrus Ký – Lê Hồng Phong, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, trở thành những con người tiêu biểu của đất nước như liệt sĩ Trần Văn Ơn; Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; nhạc sĩ Lưu Hữu Phước; Giáo sư Trần Văn Khê... cùng biết bao thế hệ học trò đang cống hiến trên mọi lĩnh vực trong nước và trên thế giới.