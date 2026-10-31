Các đại sứ, nhà ngoại giao trải nghiệm hái chè Thái Nguyên

Ngày 30/10, chuyến tàu di sản đưa các đại sứ, phu nhân và đoàn ngoại giao đến Thái Nguyên trong khuôn khổ Festival trà quốc tế 2026. Hành trình kéo dài hai giờ mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa địa phương qua những làn điệu hát then, đàn tính của người Tày, tiếng sáo Mông và thưởng thức các đặc sản từ trà.

Dừng chân tại ga Lưu Xá, đoàn đại sứ và trưởng đại diện đến vùng chè Tân Cương, một trong những vùng trà nổi tiếng của Thái Nguyên. Tại đây, các vị khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm hái chè, sao chè và tìm hiểu quy trình sản xuất trà truyền thống của địa phương.

Thông qua chương trình tham quan và trải nghiệm, các đại biểu có cơ hội trực tiếp khám phá vùng chè nổi tiếng, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống gắn liền cây chè.

Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi cho biết ông từng đến nhiều vùng trà nổi tiếng ở Trung Quốc, Sri Lanka và có trải nghiệm hái, sao chè cùng người dân địa phương. Ông đánh giá chè Thái Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời cho rằng địa phương cần đẩy mạnh quảng bá để thương hiệu trà tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường quốc tế.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tiếp tục tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 50.000 tài liệu, hiện vật về đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của 54 dân tộc, góp phần giới thiệu sự đa dạng văn hóa Việt Nam đến các vị khách quốc tế.

Vào 20h, tại lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà quốc tế 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, trao bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ với các phong cách trình diễn đa dạng, kết hợp âm hưởng truyền thống và âm nhạc hiện đại. Sự kiện góp phần đưa giá trị di sản đến gần công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, kết nối văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế địa phương trong hành trình hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031.