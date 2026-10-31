Xã Tam Hưng kết nối các điểm đến, hình thành chuỗi du lịch tâm linh, làng nghề

Ngày 30-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Tam Hưng tổ chức chương trình khảo sát, kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn xã với doanh nghiệp lữ hành thành phố.

Chương trình tập trung khảo sát Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê, hầm địa đạo Bối Khê, Đình Kim và cơ sở điêu khắc mỹ nghệ tại thôn Vĩnh Dụ; đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi về nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến.

Trên địa bàn xã Tam Hưng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê (Đại Bi tự) được khởi dựng từ thời Trần, có giá trị đặc sắc về kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử.

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê

Chùa được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1979 và công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2025. Đặc biệt, trong khuôn viên chùa còn lưu giữ dấu tích cửa hầm và một đoạn địa đạo từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương.

Nằm trên địa bàn thôn Song Khê, Đình Kim là nơi thờ các vị Thành hoàng làng gắn với truyền thống dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, nơi đây từng là trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ngoài ra, địa phương còn có Nhà thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực, di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận năm 2011.

Các di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng sâu sắc, là nguồn tài nguyên quan trọng để địa phương phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống. Trong đó, chùa Bối Khê và Đình Kim nằm gần nhau, thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến tham quan, trải nghiệm di sản.

Hội nghị khảo sát, kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn xã với doanh nghiệp lữ hành thành phố.

Bên cạnh hệ thống di tích, nghề điêu khắc truyền thống tại thôn Vĩnh Dụ cũng là nguồn tài nguyên có thể khai thác để phát triển sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, địa phương còn có 11 sản phẩm OCOP, 7 vùng sản xuất đạt chứng nhận VietGAP, tạo thêm lợi thế phát triển du lịch nông nghiệp.

Đây là những nguồn tài nguyên có thể bổ trợ cho nhau, giúp hành trình tham quan thêm phong phú, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm và nghề truyền thống của địa phương.

Trên cơ sở đó, Tam Hưng định hướng xây dựng đề án tổng thể, kết nối các điểm đến trong xã với những địa phương lân cận để hình thành chuỗi du lịch tâm linh, làng nghề.

Đến với Tam Hưng, du khách được trải nghiệm sản phẩm làng nghề truyền thống

Tại hội nghị nâng cao chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch xã Tam Hưng với doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng cho biết, địa phương định hướng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và nông nghiệp.

Tuy nhiên, dịch vụ du lịch và khả năng kết nối tour, tuyến hiện còn hạn chế. Do vậy, theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng, thời gian tới, xã sẽ tập trung hoàn thiện xây dựng đề án tổng thể về phát triển du lịch trên địa bàn xã Tam Hưng để kết nối với các khu vực lân cận, ví dụ như Thanh Oai, Dân Hòa, Hương Sơn, Mỹ Đức, Ba Sao, Bái Đính, thành chuỗi du lịch vừa là du lịch tâm linh, vừa là du lịch làng nghề.

"Chúng tôi sẽ kết nối và sẽ cho đầu tư mở rộng thêm để các làng nghề tiếp cận được với thị trường du lịch", ông Bùi Văn Sáng nói.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhận định, xã Tam Hưng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch làng nghề, văn hóa - tâm linh và nông nghiệp sinh thái, song các tài nguyên hiện chưa được kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Thời gian tới, địa phương cần xây dựng các tour, tuyến có chủ đề, lịch trình phù hợp; đồng thời nâng cao chất lượng đón tiếp, thuyết minh, ẩm thực, vệ sinh môi trường và dịch vụ trải nghiệm.

Sở định hướng tăng cường liên kết giữa chính quyền, làng nghề, hợp tác xã và doanh nghiệp lữ hành; hỗ trợ xây dựng sản phẩm chung, đưa các điểm đến vào khai thác thực tế.

Cùng với đó, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề thành quà tặng du lịch, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam đề xuất, từ những tiềm năng sẵn có, xã Tam Hưng cần xây dựng thương hiệu điểm đến, tăng cường công tác quản lý, xây dựng lại bản đồ du lịch và bố trí các khu vực phục vụ nhu cầu chụp ảnh, check-in của du khách. Địa phương cũng cần phối hợp với chuyên gia, doanh nghiệp du lịch để thiết kế các tour, tuyến phù hợp, khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có.