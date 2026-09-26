Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu
Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn ha lúa Hè Thu trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa thể thu hoạch, nhiều diện tích bị ngập, đổ ngã, có nguy cơ thiệt hại nặng.
Trước tình hình ngập úng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch của người dân, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến mưa, triều cường; tập trung tiêu thoát nước, vận hành cống, trạm bơm, khơi thông dòng chảy; gia cố bờ bao; bảo vệ khu dân cư, giao thông và vùng sản xuất; huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa Hè Thu tại khu vực có nguy cơ ngập.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ca-mau-kho-khan-bua-vay-vu-lua-he-thu-post1389012.html