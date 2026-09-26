Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Trước tình hình ngập úng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch của người dân, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến mưa, triều cường; tập trung tiêu thoát nước, vận hành cống, trạm bơm, khơi thông dòng chảy; gia cố bờ bao; bảo vệ khu dân cư, giao thông và vùng sản xuất; huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa Hè Thu tại khu vực có nguy cơ ngập.

Nhiều trà lúa Hè Thu bị nước ngập sâu, quá ngày thu hoạch đã bắt đầu ngã rạp.

Chuỗi ngày mưa lớn kéo dài liên tục trong hơn 1 tuần qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã biến nhiều ruộng đang trổ chín và bước vào thu hoạch rộ chìm trong biển nước, gây đình trệ tiến độ thu hoạch.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) kiểm tra các trà lúa đang chuẩn bị thu hoạch trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) kiểm tra việc vận hành các trạm bơm, điều tiết nước, giảm ngập úng cho các trà lúa trên địa bàn xã.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực vận hành cống, trạm bơm, tập trung tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy để hạn chế ngập úng.

Theo ghi nhận thực tế, khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác thu hoạch lúa vụ Hè Thu là mực nước trên đồng còn cao nên cả thu hoạch bằng máy và phương án cắt thủ công điều khó triển khai.

Nhiều tuyến kênh thủy lợi nội đồng hiện nay còn cao nên làm ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thoát nước trên đồng.