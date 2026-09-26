Khai mạc Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Dự khai mạc cuộc thi có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 25 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc lọt vào vòng chung khảo cuộc thi.

Các đại biểu dự cuộc thi.

Các đại biểu dự cuộc thi.

Các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đó là: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, tìm kiếm các sáng kiến có tính khả thi cao nhằm giải quyết những nút thắt trong công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát động từ ngày 1/1/2026, Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng: Sơ loại và chung khảo. Đến ngày 30/6, Ban tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm dự thi. Qua đánh giá, có 25 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp xuất sắc tham gia vòng chung khảo Cuộc thi.

Các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia cuộc thi năm nay có sự đa dạng về lĩnh vực và cách tiếp cận chuyển đổi số; tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn công việc và đời sống, từ giáo dục, nông nghiệp, quản lý đất đai, cải cách hành chính, đến quảng bá sản phẩm địa phương, phát triển năng lực số cộng đồng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Chuyển đổi số không phải là việc của riêng một ngành, một cơ quan hay một lực lượng nào, mà là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Muốn chuyển đổi số đi vào thực chất, phải bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn, từ những sáng kiến cụ thể và từ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thông qua Cuộc thi, Sơn La hướng tới tạo thêm không gian để cán bộ, đảng viên, học sinh, giáo viên và các lực lượng trong xã hội chia sẻ cách làm, thử nghiệm những ý tưởng mới, từng bước đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào giải quyết công việc thực tế. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng.

Các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi.

Để Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 đạt kết quả tốt nhất và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi tập trung thực hiện tốt thể lệ, nội quy, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc thi theo kế hoạch. Các đồng chí trong Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tính công tâm, khách quan, độc lập và chính xác trong quá trình chấm điểm; coi trọng những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính thực tiễn cao, có khả năng nhân rộng, dễ áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các tác giả, nhóm tác giả tham dự vòng chung khảo phát huy tinh thần chủ động, tự tin, sáng tạo, làm nổi bật tính mới, tính khả thi và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn; tiếp thu ý kiến phản biện của Ban Giám khảo nhằm tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện ý tưởng, sáng kiến, giải pháp để áp dụng vào thực tế hiệu quả hơn.

Chương trình văn nghệ khai mạc cuộc thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các tác giả, nhóm tác giả bước vào các phần thi, gồm: Thuyết trình ý tưởng, sáng kiến, giải pháp; trả lời các câu hỏi làm rõ tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả của giải pháp.

Phần thi giới thiệu ý tưởng của nhóm tác giả Trường THPT Phù Yên.

Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26 đến 27/9. Chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi diễn ra vào 10 giờ ngày 27/9. Cuộc thi được livestream trên các nền tảng số và cập nhật thông tin trên các loại hình của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.