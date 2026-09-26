Người dân bất an vì sạt lở bờ sông Trà Khúc

Cá biệt, tại một số vị trí, dòng nước đã áp sát khu dân cư, khiến nhiều hộ sống trong cảnh bất an mỗi khi mùa mưa lũ về.

Nhiều công trình nhà ở bị thiệt hại, nguy cơ bị “hà bá” nuốt chửng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn Đồng A, những dấu tích sạt lở vẫn còn hiện rõ. Nhiều mảng đất lớn lần lượt bị dòng nước cuốn đi, tạo thành những “hàm ếch” ăn sâu vào bờ. Một số nhà dân xuất hiện tình trạng nền bị đứt gãy, các vết nứt ngày càng nhiều, có vị trí rộng từ 3-5 cm. Nhiều công trình chăn nuôi cũng bị sụp đổ, hư hỏng, phải bỏ hoang do ảnh hưởng của sạt lở.

Anh Đinh Văn Sơn (45 tuổi), trú thôn Đồng A phản ánh, gia đình anh đã nhiều lần đổ đất để gia cố khu vực phía sau nhà. Tuy nhiên, mỗi khi nước sông dâng cao, phần đất này lại bị cuốn trôi hết. Hiện, ngôi nhà của gia đình anh chỉ còn cách mép sông chưa đầy 2 m, nguy cơ mất nhà cửa, tài sản luôn thường trực.

Nền nhà của gia đình anh Đinh Văn Sơn xuất hiện nhiều vết nứt lớn do ảnh hưởng sạt lở bờ sông.

Không chỉ lo mất đất, mất nhà, nhiều hộ dân còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa lũ về. Ông Đinh Banh, trú thôn Đồng A cho biết, ông thường xuyên “canh” con nước, nhiều khi thức trắng đêm không dám ngủ bởi đã quá quen với cảnh nước lên đột ngột. Khi thấy nguy hiểm, cả gia đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tìm đến nơi khác cao hơn để ở nhờ. Chỉ khi nước rút, mọi người mới trở về nhà dọn dẹp, tiếp tục cuộc sống.

Ông Trần Đình Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Sơn Linh thông tin, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc qua địa bàn xã đã diễn ra từ nhiều năm trước và mức độ ngày càng gia tăng. Qua rà soát, tổng chiều dài khu vực bị sạt lở ước tính hơn 2 km, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 50 hộ dân.

Người dân thôn Đồng A gia cố đá hộc hạn chế tình trạng xói lở, bảo vệ tài sản.

Trước tình trạng trên, trước mắt, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và sẵn sàng triển khai phương án di dời dân khi có tình huống xấu xảy ra. Địa phương cũng đã khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và kiến nghị UBND tỉnh sớm quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng khẩn cấp hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ sông Trà Khúc, với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng khu tái định cư kiên cố cho người dân vùng sạt lở, giúp họ ổn định cuộc sống, sản xuất.

Xã Sơn Linh định hướng sẽ quy hoạch khoảng 19 ha đất nhằm tạo không gian phát triển mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; trong đó phần lớn là đất bờ sông hiện trạng. Tuy nhiên, chủ trương này khó có khả năng thực hiện nếu tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Chính vì vậy, giải pháp đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp chỉnh trang khu vực ven sông là rất cần thiết và cấp bách.