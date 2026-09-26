Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh Canada dự triển lãm quốc phòng Việt Nam

Bộ Quốc phòng vừa cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 25/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Canada ở thủ đô Ottawa, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty.

Bộ trưởng David McGuinty nhấn mạnh, Canada luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực cũng như sự phát triển của quan hệ hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty đón Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada; đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai hiệu quả trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo hai nước, hai Bộ Quốc phòng và các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Hai bên nhất trí cho rằng việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đánh dấu cột mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Trên cơ sở đó, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả. Trong đó, hai nước cần tập trung vào các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ - cứu nạn; an ninh mạng; quản lý biên giới; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Lực lượng Quốc phòng Canada. Ảnh: BQP

Việt Nam và Canada cần tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng - an ninh, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) mà Canada đang là quan sát viên...

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước và kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.

Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng Canada đã dành cho Việt Nam các suất học bổng ở trong và ngoài nước theo khuôn khổ Chương trình hợp tác và đào tạo quân sự (MTCP), qua đó góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế của học viên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Canada tiếp tục cung cấp học bổng đào tạo ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) và các chuyên ngành quân sự cho quân nhân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Canada. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng cùng các doanh nghiệp quốc phòng Canada sang tham dự, trưng bày sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội.

Cho rằng hợp tác quốc phòng song phương còn nhiều tiềm năng, Bộ trưởng David McGuinty khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng sâu sắc, hiệu quả, trong đó Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

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