Sư đoàn 309 (Quân khu 7) giáo dục truyền thống thông qua công tác dân vận

Mới đây, Sư đoàn 309 phối hợp với các địa phương khánh thành công trình thể dục thể thao tại Giáo xứ Bùi Vĩnh và Giáo xứ Ngô Xá, tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe cho bà con giáo dân và nhân dân địa phương.

Quá trình xây dựng công trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ thêm gần gũi bà con, củng cố tình đoàn kết giữa đơn vị với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Việc làm ấy tiếp nối truyền thống gắn bó với nhân dân mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, thiết thực hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 309 (27-9-1978 / 27-9-2026).

Sư đoàn 309 phối hợp với phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai tổ chức khánh thành công trình thể dục thể thao tại Giáo xứ Bùi Vĩnh.

Theo Đại tá Huỳnh Việt Tâm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, năm nay, đơn vị được Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 giao thực hiện 14 công trình, gồm 3 công trình văn hóa, thể thao và 11 căn nhà: 9 nhà tình nghĩa quân dân, 1 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa. Trong đó, Sư đoàn chủ động bảo đảm kinh phí thực hiện 3 công trình. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành, bàn giao 12 công trình. Niềm vui của những gia đình được nhận nhà cũng giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận sâu sắc hơn tình đồng chí, nghĩa đồng bào và trách nhiệm chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Huỳnh Việt Tâm cho biết, đơn vị xác định công tác dân vận vừa là trách nhiệm, tình cảm đối với nhân dân, vừa là môi trường thực tiễn để giáo dục, rèn luyện bộ đội. Qua những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm giá trị truyền thống đơn vị, rèn luyện tác phong, cách ứng xử và ý thức phục vụ nhân dân. Niềm tự hào về truyền thống từ đó được thể hiện bằng trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 309 bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình quân nhân.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Sư đoàn gắn công tác dân vận với những việc người dân cần, địa phương quan tâm. Bên cạnh xây dựng các công trình, cán bộ, chiến sĩ góp sức xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường khu vực đóng quân; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng địa phương; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua mỗi phần việc, bộ đội có thêm dịp gần dân, hiểu dân, rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong thực tiễn.

Đại tá Vũ Văn Tám, Chính ủy Sư đoàn 309 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, gắn giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống với thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ vận dụng những điều được học từ cách tôn trọng, lắng nghe người dân, đến thái độ làm việc chu đáo, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Chiến sĩ Sư đoàn 309 góp sức xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Bộ đội xây dựng đường giao thông tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai.

Truyền thống “Chiến đấu dũng cảm, giúp bạn tận tình, tự lực sáng tạo” là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những việc làm giúp dân tiếp tục bồi đắp truyền thống ấy, làm cho cán bộ, chiến sĩ thêm trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước vun đắp, từ đó tự giác rèn luyện, nâng cao trách nhiệm với đơn vị và nhân dân.