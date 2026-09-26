Nam sinh 13 tuổi đuối nước khi tắm biển Hải Tiến

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 25/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một nhóm nam sinh ra biển Hải Tiến tắm và gặp sự cố. Trong đó, em L.N.Đ.T. không may bị đuối nước.

Biển Hải Tiến nơi nam sinh 13 tuổi đuối nước

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã huy động nhân lực cùng các phương tiện chuyên dụng, khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Đến khoảng 22h35 ngày 25/9 thi thể em L.N.Đ.T. đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.