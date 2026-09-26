Phường Bình Thuận chủ động ứng phó mưa lũ

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình thiên tai tại phường Bình Thuận

Chủ động phòng ngừa

Những năm qua, một số khu vực trên địa bàn phường Bình Thuận thường xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn, nhất là thời điểm nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Thực tế mùa mưa năm 2025 cho thấy, nếu không chủ động xử lý các điểm nghẽn về tiêu thoát nước từ trước, khi mưa lớn xảy ra, công tác ứng phó sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận, xác định phòng ngừa phải đi trước một bước, ngay trước mùa mưa năm 2026, địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ ngập, bố trí nguồn lực nạo vét, khơi thông kênh, suối và các vị trí có nguy cơ cản trở dòng chảy, nâng khả năng tiêu thoát nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận kiểm tra một số tuyến kênh, rà soát giải pháp giảm nguy cơ ngập trên địa bàn

Hiệu quả của các giải pháp này được thể hiện qua đợt mưa lớn từ ngày 22 - 24/9. Dù mưa kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, hồ Cà Giang và hồ Cẩm Hang tăng xả tràn khiến một số khu vực ngập cục bộ, nhưng việc khơi thông dòng chảy trước mùa mưa đã góp phần hạn chế mức độ ngập. Một số điểm vẫn ngập khi lượng nước về lớn, cho thấy địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá và có giải pháp phù hợp để giảm nguy cơ ngập.

Các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Từ ngày 22/9, khi thời tiết diễn biến phức tạp, phường Bình Thuận chủ động triển khai các phương án ứng phó. Các lực lượng thường xuyên theo dõi lượng mưa, nước từ thượng nguồn và tình hình xả tràn của các hồ để kịp thời xử lý. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp kiểm tra những khu vực ngập sâu, xung yếu; chỉ đạo lực lượng triển khai phương án “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thông tin về diễn biến thời tiết, lượng nước xả tràn từ hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang được cập nhật, thông báo đến các Tổ dân phố để người dân chủ động phòng tránh. Lực lượng được bố trí trực 24/24 giờ tại những khu vực trũng thấp, sẵn sàng hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Địa phương cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, trong đó có việc ban hành lệnh cấm lưu thông qua Cầu Đúc khi tình trạng ngập lụt xảy ra.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm

Không để bị động, bất ngờ

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận, công tác phòng, chống thiên tai phải được chủ động ngay từ khâu phòng ngừa. Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo chính quyền và các lực lượng chức năng chuẩn bị phương án từ sớm, cụ thể, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống mưa lũ.

Trên cơ sở đó, chính quyền cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, lực lượng và phương án phù hợp. Các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích và lực lượng tại các Tổ dân phố được huy động theo yêu cầu thực tế. Phương châm “4 tại chỗ” được thực hiện ngay từ cơ sở, với chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ, qua đó nâng cao khả năng ứng phó và hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

Trong những thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với công an, lực lượng xung kích và các tổ dân phố sẵn sàng có mặt tại những khu vực xung yếu, trũng thấp. Các lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di chuyển người và tài sản khi cần thiết, xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ ngập, nạo vét, khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát nước phù hợp thực tế. Đồng thời, theo dõi sát thời tiết, lượng nước thượng nguồn và tình hình xả tràn của các hồ; để kịp thời cảnh báo, chủ động lực lượng, phương tiện và phương án di dời khi cần thiết. Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Thuận

Cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng, người dân chủ động phối hợp, chấp hành hướng dẫn và chuẩn bị phương án di dời tại những khu vực có nguy cơ. Sự phối hợp này giúp địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian tới, phường Bình Thuận tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, khắc phục những điểm còn bất cập và nâng khả năng ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết.