Chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn khi mưa lớn

Đợt mưa lớn diện rộng kéo dài những ngày qua tại TPHCM và Nam bộ là kết quả của sự tác động kết hợp của nhiều hình thái thời tiết, khiến lượng mưa có thời điểm tăng cao, gây ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông. Thông tin trên được ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, cho biết.

Trong những ngày vừa qua, nhiều điểm trên địa bàn TPHCM ghi nhận cường độ mưa trên 100mm (cụ thể, ngày 21-9 tổng lượng tại điểm Cát Lái là 111,8mm, Cần Giờ 103,6mm, Nhà Bè 249mm).

Theo ông Trần Văn Hưng, đợt mưa lớn lần này không chỉ ảnh hưởng bởi một hình thái thời tiết đơn thuần như vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới… mà ảnh hưởng kết hợp của 2 loại hình thái thời tiết (dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam bộ kết hợp với vùng nhiễu động áp thấp trên biển có xu hướng di chuyển vào đất liền phía Nam). Điều này kéo theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền làm gia tăng cường độ mưa.

Khi mưa có cường suất lớn, lượng nước tập trung xuống hệ thống thoát nước trong thời gian rất ngắn sẽ làm khả năng tiêu thoát bị quá tải. Tại các khu vực thấp trũng, khu vực đô thị hóa cao - nơi có mật độ bê tông hóa lớn hoặc các tuyến đường có hệ thống thoát nước hạn chế, tình trạng ngập xuất hiện nhanh.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 9, diễn biến mưa tại TPHCM và Nam bộ có xu hướng giảm cả về diện và lượng. Thời tiết Nam bộ nói chung và TPHCM nói riêng có khả năng ổn định hơn, ban ngày có nắng trở lại; mưa chủ yếu thu hẹp về chiều tối và tối, trong đó mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ tại một số nơi.

Ông Trần Văn Hưng cảnh báo người dân không nên chủ quan trước các hiện tượng thời tiết bất thường trong mùa mưa, đặc biệt là những trận mưa cực đoan có cường suất lớn. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường, đồng thời hình thành dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ cuốn trôi người và phương tiện. Bên cạnh mưa lớn, trong thời gian này thường xuất hiện dông, sét, lốc và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Để chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn, người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ cơ quan khí tượng và chính quyền địa phương. Khi xảy ra mưa lớn, người dân nên hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, nơi có dòng nước chảy mạnh hoặc các khu vực có nguy cơ sạt lở. Trong trường hợp đang di chuyển mà xuất hiện dông sét, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, công trình cao tầng hoặc tại những khu vực trống trải.

Đối với nhà ở và cơ sở sản xuất, người dân cần chủ động kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, các miệng cống; gia cố mái tôn, biển quảng cáo và các vật dụng có khả năng bị gió cuốn nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra gió giật mạnh. Đối với các khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp, người dân cần theo dõi đồng thời thông tin về mưa lớn, diễn biến mực nước và triều cường, bởi khi các yếu tố này xảy ra đồng thời, nguy cơ ngập úng có thể gia tăng.