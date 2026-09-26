Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và khảo sát các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tánh Linh

Cùng đi có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dâng hương tại Bia ghi danh liệt sĩ Tánh Linh

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng Đoàn đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tánh Linh, xã Tánh Linh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thắp nhang viếng anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình phòng, chống thiên tai tại khu vực Đập dâng Tà Pao, xã Đồng Kho.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với đơn vị vận hành các công trình thủy lợi khu vực đầu nguồn, chủ động theo dõi tình hình nguồn nước và thực hiện các phương án phòng, chống ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người dân và diện tích sản xuất ở lưu vực hai bên sông La Ngà.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh thắp nhang viếng anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khảo sát thực tế tuyến Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho và Đường Độc Lập, xã Tánh Linh.

Đối với Dự án Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 10,3 km, gồm 2 tuyến. Trong đó, tuyến 1 dài 9 km, điểm đầu nối từ ĐT.720 và điểm cuối nối ra Quốc lộ 55; tuyến 2 dài 1,3 km, nối tiếp đường Lê Văn Triều vào ngã ba của tuyến 1.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp thắp nhang viếng anh hùng liệt sĩ

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, vận tốc thiết kế 30 km/giờ; nền đường rộng 6,5 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5 m cùng hệ thống lề đường gia cố.

Trên tuyến dự kiến xây dựng mới 2 cầu dài lần lượt 31 m và 19 m, cùng hệ thống cống thoát nước và công trình an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tình hình phòng, chống thiên tai tại khu vực Đập dâng Tà Pao, xã Đồng Kho

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 131 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 89,1 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 15,37 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng.

Hiện tuyến đường chủ yếu là đường đất và láng nhựa, nhiều đoạn đã xuống cấp, xuất hiện sụt lún, ổ voi, ổ gà và đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Tuyến đường còn có vai trò kết nối các khu vực sản xuất nông nghiệp, phục vụ vận chuyển nông sản của khoảng 830 ha lúa tại xã Tánh Linh và 650 ha lúa tại xã Đồng Kho.

Đập dâng Tà Pao, xã Đồng Kho

Đối với Dự án Đường Độc Lập (xã Tánh Linh), tuyến đường có chiều dài khoảng 2,1 km, điểm đầu giao với Đường số 7, khu vực Chùa Linh Sơn và điểm cuối nối ra Đường Trần Hưng Đạo.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 14 m, trong đó mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 8 m, vỉa hè hai bên rộng 6 m. Dự án dự kiến được đầu tư hệ thống thoát nước dọc, ngang, đèn chiếu sáng và các thiết bị an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 55 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng khoảng 39,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4,96 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khảo sát thực tế tuyến Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho

Hiện Đường Độc Lập chủ yếu là đường đất, sỏi đỏ, xuống cấp, lầy lội vào mùa mưa và phát sinh bụi vào mùa khô. Tuyến đường đi qua khu dân cư trung tâm xã Tánh Linh, kết nối với ĐT.720 và tạo thêm trục giao thông song song với đường Trần Hưng Đạo.

Theo Ban Quản lý dự án số 2, đơn vị đã trình Sở Tài chính thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hai dự án tại các Tờ trình số 35/TTr-BQLDA2 và 44/TTr-BQLDA2 ngày 27/3/2026. Hồ sơ đã được các sở, ngành và địa phương tham gia ý kiến, đánh giá các dự án cần thiết và phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, do hai dự án chưa được đề xuất trong danh mục dự kiến khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nên Sở Tài chính chưa có cơ sở thẩm định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đến thăm tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức – Chi nhánh Tánh Linh

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, hiện trạng hai tuyến đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm triển khai các dự án khi đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất của người dân.

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức – Chi nhánh Tánh Linh

Cũng trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đoàn đã đến thăm tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức – Chi nhánh Tánh Linh tại xã Đồng Kho.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi đời sống của người lao động, đồng thời ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác thu hút đầu tư, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.