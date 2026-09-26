Bão mạnh áp sát, Mexico huy động hàng chục nghìn người ứng phó

Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Otis tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông cáo phát ngày 25/9 của Chính phủ Mexico cho biết hơn 19.800 nhân lực được triển khai tại các bang Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit và Michoacán. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao. Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Polo đang di chuyển trên vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi bang Jalisco và dự kiến đổi hướng về phía Đông Bắc vào ngày 28/9. Quỹ đạo dự báo cho thấy bão có khả năng tiến gần bang Baja California Sur vào ngày 28/9.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico nhận định Polo có thể đổ bộ với cường độ bão cấp 1. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Mexico cảnh báo mưa lớn do bão có thể gây sạt lở đất, làm mực nước sông, suối dâng cao, đồng thời gây tràn bờ và ngập lụt tại một số khu vực.

Tại thành phố cảng và công nghiệp Lázaro Cárdenas, bang Michoacán, sóng lớn do bão Polo đã gây thiệt hại tại một số khu vực ven biển. Người dân địa phương đã sử dụng các bao cát để dựng rào chắn nhằm hạn chế tác động của sóng biển, song nhiều đoạn không thể chống chọi với sức nước. Lực lượng chức năng đã triển khai máy xúc để dọn bùn đất, cành cây và các vật liệu bị cuốn trôi trên những tuyến đường ven biển. Lực lượng Hải quân Mexico tại thành phố Lázaro Cárdenas đã chuyển sang giai đoạn cứu trợ sau khi bão gây thiệt hại vật chất, đồng thời triển khai các đội phản ứng khẩn cấp tại khu vực.

Giới chức Mexico khuyến cáo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng tiếp tục theo dõi thông tin về diễn biến của bão Polo và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Mùa bão tại Mexico kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, ảnh hưởng đến cả khu vực ven Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.