Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 người đi xe máy tử vong

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, khoảng 1h25 hôm nay (26/9), tại đường ngang số 7 Khu công nghiệp An Dương (thuộc phường An Phong) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe máy chở 3 người đâm vào đuôi ô tô tải khiến 3 nạn nhân tử vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TL.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe mô tô BKS 26A - 886xx chở 3 người (chưa rõ người điều khiển, đều trú tại bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La), gồm: L.V.V (SN 2006), L.V.D (SN 2007) và L.Đ.A (SN 2007) đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H - 130.xx đỗ sát lề đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, lái xe ô tô P.V.Đ (SN 1981, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) đang ngủ trong ca bin.

Cú va chạm mạnh của xe máy làm 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

HIện trường vụ việc. Ảnh: TL.

Nhận được thông tin, chính quyền sở tại cùng lãnh đạo Phòng CSGT nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc theo quy định.