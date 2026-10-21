Bứt phá ngoài quốc doanh

Cán bộ Thuế cơ sở 4 hỗ trợ người nộp thuế tại trụ sở đơn vị

Năm 2026, dự toán thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh là 838,5 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong thu nội địa. Dự toán giao không quá cao, tuy nhiên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu nội địa nói chung, trong đó có khu vực ngoài quốc doanh đặt trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay, một số chính sách miễn, giảm thuế có hiệu lực tác động trực tiếp đến kết quả thu.

Trước thực tế đó, ngành thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Thuế tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thu nội địa. Đồng thời đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, thuế cơ sở gắn với địa bàn, lĩnh vực và từng khoản thu.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh được 1.150 tỷ đồng, đạt trên 137% dự toán, tăng trên 78% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này đã góp phần quan trọng đưa tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.460 tỷ đồng, vượt 18% dự toán Trung ương giao, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2025.

Để quản lý tốt công tác thu từ khu vực ngoài quốc doanh, Thuế tỉnh chỉ đạo phòng chuyên môn, thuế cơ sở triển khai đồng bộ giải pháp để nắm chắc hiện trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Thuế cơ sở 5 (quản lý các xã, phường thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc cũ) cho biết: Để quản lý tốt các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, một mặt đơn vị quản lý tình trạng hoạt động của người nộp thuế trên hệ thống. Mặt khác phối hợp với cơ quan chuyên môn các xã, phường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các trường hợp hộ kinh doanh mới đi vào hoạt động. Từ đó kịp thời tuyên truyền, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng quy định. Hiện đơn vị quản lý trên 8.600 hộ kinh doanh, 1.667 doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đầu năm 2026 đến nay, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn đạt trên 160 tỷ đồng, bằng 97% dự toán.

Không có số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngoài quốc doanh đang hoạt động lớn như địa bàn Thuế cơ sở 5, song Thuế cơ sở 4 (quản lý địa bàn huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn) cũng thường xuyên phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từ đó kịp thời đưa vào quản lý thuế (hiện trên địa bàn đơn vị quản lý có 163 doanh nghiệp đang hoạt động; trên 3.800 hộ kinh doanh). Cùng với đó, Thuế cơ sở 4 còn triển khai các giải pháp để tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, đặc biệt mỗi khi chính sách thuế mới có hiệu lực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Thuế cơ sở 4 tuyên truyền, hỗ trợ gần 2.000 lượt người nộp thuế qua điện thoại, mạng xã hội, văn bản; tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền lồng ghép liên quan đến chính sách thuế... Qua đó thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn Thuế cơ sở 4 quản lý được khoảng 24 tỷ đồng, đạt 115% dự toán giao.

Cùng với 2 thuế cơ sở kể trên, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác thu từ khu vực ngoài quốc doanh. Trong đó, cơ quan thuế đã tuyên truyền, hỗ trợ trên 135.000 lượt người nộp thuế (chủ yếu là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc khu vực ngoài quốc doanh) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; đưa vào quản lý 160 người nộp thuế kinh doanh qua cổng thương mại điện tử; tuyên truyền, hỗ trợ 4.411 cá nhân đăng ký mới tài khoản thuế điện tử, 3.838 cá nhân đăng ký tài khoản eTax Mobile; rà soát, quản lý gần 3.900 doanh nghiệp, khoảng 22.000 hộ đăng ký kinh doanh; hoàn thành 195 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế;...

Kết quả từ đầu năm 2026 đến nay, thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh được 1.150 tỷ đồng, đạt trên 137% dự toán, tăng trên 78% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được trên 4.460 tỷ đồng, đạt trên 118% dự toán Trung ương giao, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2025.

Với những kết quả đã đạt được trong thu từ khu vực ngoài quốc doanh trong thời gian qua, tin tưởng rằng thời gian tới, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự chủ động của cơ quan thuế và sự nỗ lực của người nộp thuế, công tác thu ngân sách thu khu vực ngoài quốc doanh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2026 và những năm tiếp theo.