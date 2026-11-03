An Giang thống nhất dữ liệu tính năng suất TFP giai đoạn 2026-2030

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại hội thảo.

Sáng 3/11, tại phường Rạch Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội thảo về phương pháp và nguồn dữ liệu phục vụ tính toán TFP của tỉnh. Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ An Giang phối hợp Đại học Cần Thơ tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh việc đo lường TFP khoa học, nhất quán là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng tăng trưởng, xây dựng chính sách phát triển giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị hội thảo thống nhất khung phương pháp tính toán; rà soát, lựa chọn nguồn dữ liệu chính thức về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), lao động và tài sản cố định; đồng thời xác định rõ cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý dữ liệu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trao đổi về phương pháp ước lượng nguồn vốn, cơ cấu lao động giai đoạn 2010-2025 và định hướng đến năm 2030. Chương trình cũng giới thiệu phần mềm TFP Insight trên nền web, phục vụ quản trị dữ liệu, trực quan hóa báo cáo và tham mưu điều hành.

Hội thảo thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất An Giang giai đoạn 2026-2030, do Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện.